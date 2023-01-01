Hacı Ömer Sabancı OSB’de dikey gelişme

Adana’daki ihracat ve ithalatın yüzde 50’sinin Hacı Ömer Sabancı





'Anadolu markaları, marka bilinirliğini nasıl artırır?' sorusuna yanıt aranan Adana Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Doret Habib, 'Anadolu Ligi'nden Devler Ligi'ne Geçiş ve Bir Anadolu Markasının Doğuş Öyküsü' konusunu yoğun bir ilgiye sundu. OSB Başkanı Bekir Sütçü, tüm işletmelerin bir markalaşma konseptine sahip olmasının öneminin altını çizerken bu hedefe dönük yatırımın en stratejik yatırım olacağını söyledi. Ayrıca Adana’daki ihracat ve ithalatın yüzde 50’sinin Hacı Ömer Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nden gerçekleştiği dikkate alınarak Bölge’ye Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası’nın yapımına ilişkin protokol de Mart ayında imzalandı.