Hollanda Başbakanı Mark Rutte Başkent OSB’de

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde; DE Meeuw Group-ABC Prefabrik A.Ş. Fabrikası’nın temelini Hollanda Başbakanı Mark Rutte, T.C. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk attı.





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Böyle güzel bir organize sanayi bölgesi kurdukları için Başkan Şadi Türk ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

Çağlayan, De Meeuw firmasının Türkiye’ye yatırım yaparken sadece Türkiye’yi seçmediğini, Türkiye’nin etrafında 4 saatlik uçuş mesafesinde 56 ülkeyi de seçmiş olduğunu söyledi.



-”Gerçek bir ortaklık”-

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de törende yaptığı konuşmada, bir Hollanda şirketinin ilk defa sıfırdan Ankara’da fabrika kuracağını belirterek, bunun gerçek bir ortaklık olduğunu ifade etti.

Rutte, her iki firmanın da güçlü taraflarını birleştirdiğini vurgulayarak, yeni üretim tesisinin Türkiye ve komşu bölgeye ciddi hizmetler verebileceğini bildirdi. Rutte, bu ortaklığın başarılı olacağından hiç şüphe duymadığını söyledi.