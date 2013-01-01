İMES OSB

Modern ötesi





Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nin kuzeyinde, yerleşim merkezine 7 kilometre uzaklıkta 3 bin dönüm arazide kurulan İmes OSB Başkanı Süheyl Erboz 'Türkiye'nin enerji ve makine üssü' olarak tanımladığı Bölgede 16 fabrikanın faliyete geçtiğini, 23'ünün de faaliyete geçmek için son hazırlığını yaptığını açıkladı. Verilen bilgiye göre; OSB'de 50 kadar fabrika da inşaat halinde bulunuyor. Bugünkü istihdam 1100 kişi. 2013 yılında 70 fabrika daha faaliyete geçmiş olacak. 2015 yılında ise 214 fabrikanın faaliyete geçmesiyle OSB’de 15 bin kişi istihdam edilecek. Bölgede hava kirliliğine yol açacak tesis olmayacak. Çevre ve gürültü kirliliğini ölçmek için istasyonlar kuruluyor. Bölgede buzlanma dikkate alınarak yollara alttan ısıtma sistemi döşeniyor. Bölgeye altyapı ve üstyapısıyla, kurulan ve kurulmakta olan 214 fabrika ve onların ekipmanlarıyla birlikte 7.5 ila 10 milyar dolar gibi çok büyük bir yatırım yapılıyor.