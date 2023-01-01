İMES OSB

Eğitime destek





Dilovası Çok Programlı Lise’nin konferans salonu yenilenerek hizmete açıldı. Yenileme giderleri İMES OSB Başkanı Süheyl Erboz ve Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker tarafından Dilovası Kent Konseyi’ne aktarılarak karşılandı. Aynı zamanda Dilovası Kent Konseyi yöneticileri de olan Erboz ve Türker’in eğitime olan bu desteği memnuniyet oluşturdu. Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Uyar ilçedeki eğitim kurumlarının eksikliklerinin giderilmesi noktasında OSB başkanlıkları ile sanayicilerden gelen desteğe teşekkür etti.