İMES OSB’de TIR parkı

İMES OSB’deki firmaların genel faaliyet alanı makina, otomotiv yedek parça, elektrik- elektronik imalat ve sanayidir.

Üretimleri kadar ürettikleri ürünleri ulaştırmaları da önemli olan firmalar için OSB içerisinde yoğunluğun artmasıyla beraber mal sevkiyatları da sıklaşmakta. OSB Yönetimi tarafından firmaların mal yükleme ve boşaltmalarını kolaylaştırmak, bölge içerisinde trafik düzenini sağlamak amacıyla içerisinde kantarın da yer alacağı tır parkı yapılması kararı alındı.

119 araç kapasiteli 26.700 m2’lik alana kurulacak olan tır parkında park yapan araçların şoförlerine yönelik olarak bu alanda bir de hizmet tesisi oluşturulacak. Tesis içerisinde araçların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yağcı ve lastikçi, şoförlerin dinlenebilmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla restoran, çayhane, mescit, duş, wc, işletmeler için 7 ofis ve kişilerin rahatça oturabilecekleri açık alanlar hizmete açılacak.