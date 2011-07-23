İMES sanayicisinden yönetime tam destek

Başkan Kemal Akar, altyapı çalışmalarından...





İMES Sanayi Sitesi’nin 2012 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu sanayicilerin yoğun katılımıyla 22 Haziran’da gerçekleştirildi. 11 maddenin görüşüldüğü Genel Kurul’da sanayiciler yönetime tam destek verdi. Genel Kurul’a Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Gürsoy Erol, Dr. Haldun Ertürk’ün yanısıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Hilmi Sezer, Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Önay ile çok sayıda işadamı ve sanayici katıldı.

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar’ın açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul’da divan heyeti oluşturularak, gündem maddelerine geçildi.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini anlatmak üzere söz alan Başkan Kemal Akar, altyapı çalışmalarından, kapsamlı projelere, destek programlarından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda imkanlarını sürekli iyileştirdiklerini belirtti. İMES’in dünyanın dört bir yanına ihracat yapmakta olduğunu vurgulayan Kemal Akar, “Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen tedarik merkezi olma hedefiyle uluslararası fuarlarına katılıyor, üye firmalarımızın ve sanayi sitemizin tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Akar, KOSGEB desteklerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Sanayicilerimizin KOSGEB veri tabanına kayıtlarının yapılması, KOSGEB başvurularında yönlendirilmesi hususunda çalışmalar yürüttük. Bilgilendirme toplantılarımıza önem vererek sanayicimizin etkin ve doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdık. Başta İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere, ekonomiden vergi yapılandırmalarına kadar birçok konuda programlar düzenledik” dedi.

İMES Park Projesi hakkında da bilgi veren Akar, “Sizlerin onayı ile Sanayi Sitemiz içerisinde yer alan 22 bin metrekare alan üzerine business otel, işyerleri, Metro Gross Market, konferans salonu ile kapalı ve açık otoparktan oluşan İMES Park Projesi’nde 23 Temmuz 2011 günü hafriyat çalışmalarıyla başladı. Projenin birinci ayağı olan Metro Gross Market 137 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 2011 yılı Aralık ayında hizmete açıldı. Kapalı ve açık otopark kısımlarının da faaliyete başladığı İMES Park Projesi’nde, son kısım olan otel bölümünün ise kaba inşaatı tamamlanarak, cephe kaplama ve içyapı çalışmalarına geçildi. İşyerleri ve otelden oluşan kısımların kat ittifakı gerçekleştirilerek 24 adet tapu alınmış oldu. İMES Park Projesi’nde artık sona yaklaştık” diye konuştu. Başkan Akar’ın konuşması sonrası Genel Kurul gündeminde bulunan bilanço ve yönetim ve denetim kurulunun ibrası gerçekleştirildi.