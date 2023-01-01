İnegöl Mobilya ihtisas OSB

TOKİ ev yapar gibi fabrika yapsın!





TOKİ ev yapar gibi fabrika yapsın! Talep ilk yanıtını Bursa İnegöl Mobilya İhtisas OSB’de bulacak. Bu yöndeki çalışmalar ilerledi. TOKİ ile ön anlaşma yapıldı. İnegöl Mobilya İhtisas OSB projesinde toplam inşaat yatırım tutarı 220 milyon dolar. Bu tutarı sanayiciler 5-7-10 yıl vadede taksitle geri ödeyecek. Uygulama diğer OSB kuruluşlarına da örnek model oluşturacak. İnegöl Mobilya İhtisas OSB’de uygulanacak projede fabrikalar logo mantığıyla inşa edilecek. OSB’de halen tahsis edilemeyen 10 sanayi parseli var; en küçük parsel 10 dönüm.