İnegöl Organize Sanayi Bölgesi

İnegöl OSB’de çamur kurutma

İnegöl OSB Başkanlığı ile Alman menşeli Buss SMS Canzler Gmbh Firması arasında, OSB’ye ikinci çamur kurutma tesisi kurulması için protokol imzalandı. Kurutma tesisi yatırımı 1 milyon 630 bin Avro tutarında olacak. Yeni yatırımla tam kapasiteye ulaşılmış olacak.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şerement, “2010 yılında devreye almış olduğumuz bir çamur kurutma tesisimiz vardı. Bunun bakım süreleri epey uzun sürmekteydi. Çamurdaki bu işimizi biraz daha rahatlatmak için Alman firması ile yeni bir teknoloji seçtik. 8 ay sonra bütün ekipmanlar burada olacak. 3-4 ay sonrasında da montajı bitirip devreye almış olacağız” dedi.