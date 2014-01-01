İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB

Tamamlanan yeni binasına taşındı.

Kuruluşundan bu yana ofis hizmetlerini Ege Bölgesi Sanayi Odası’ (EBSO) tarafından verilen İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB, sahası içinde tamamlanan yeni binasına taşındı. Kamulaştırmaları, parsel ve yol düzenlemeleri tamamlanan bölgede en kısa sürede teknik altyapı inşaatlarına başlanacağını bildiren Menemen Plastik İhtisas OSB Başkanı Salih Esen, böylece bir yandan da sanayi yatırımlarının önünün açıldığını söyledi.

Bölgenin 2015 yılında tamamen bitmiş ve faal olacağını belirten Esen, şu bilgiyi verdi: “Bölgemizin enerji ihtiyacını temin edecek olan Ulucak Trafo Merkezi’nden yer altı kablolu ana besleme hattı ve ana dağıtım merkezi inşaat ve tesisatı tamamlandı. Su ihtiyacımızın tümünü karşılayacak su kuyularının açılmasına bağlı olarak, ana su deposu inşaat ve tesisat işleri hızla devam ediyor. Yatırımcılarımız, en kısa sürede fabrika inşaatlarına başlayabilecek. Bölgenin yüzde 84’ü sanayicilere tahsis edildi. Geriye sadece dokuz parsel kaldı. Uygulanmakta olan teşvik tedbirleri 2014 sonuna kadar uzatılırsa kalan parsellerimize çok sayıda talep gelmesini bekliyoruz.”