İzmir OSB: İzmir’de fabrikalar OSB’lere taşınacak

İzmir çarpık yapılaşma mağduru bir kent ...





EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’de şehir içinde üretim yapan fabrikaların OSB’lere taşınması ve boşalan alanların dönüşüme tabi tutulmasını istediklerini açıkladı.Yorgancılar, İzmir’in çarpık yapılaşma mağduru bir kent olduğu için kentsel dönüşümde pilot il seçildiğini belirterek kentte konut alanlarında çok sayıda fabrikanın da dönüşüme ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İzmir’de 13 OSB’de 7.5 milyon metrekare boş sanayi arsası bulunduğunu da hatırlatan Ender Yorgancılar, teşvik sağlanırsa şehir içindeki fabrikaların OSB’lere taşınabileceğini söyledi. Yorgancılar 1. teşvik bölgesinde yer alan İzmir’de yatırımlara “komşu il teşvikleri”nin uygulanmasını da istedi.