Kalıpçılar vadisi

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Başkanı Şamil Özoğul, Yalova’da kurulacak Kalıpçılar Vadisi’nin çevreye ve tarıma olumsuz etkileri olmayacağını söyledi. Özoğul, 2003 yılında Bilişim OSB için bakanlık tarafından tahsis edilen boş arazide yapılacak Kalıpçılar Vadisi’nin ülke ve bölge ekonomisine büyük katkısı olacağını vurguladı.

Özoğul, “Proje hayata geçtiğinde, bölge ekonomisine yıllık 750 milyon dolar katmadeğer sağlayacak” dedi.

Kalıp üretiminde çevreye zararlı atık olmadığını belirten Özoğul, Türkiye’nin katmadeğeri yüksek üretim modellerine geçmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Kalıpçılığın katmadeğeri yüksek bir sektör olduğuna dikkat çeken Özoğul şunları da söyledi: “Çevreye zararı olmayan katmadeğeri yüksek olan üretim modellerine geçerek ülkemizin yarınlarını teminat altına almalıyız. Bizler ülkemiz sanayisi için büyük öneme sahip olan kalıp sektörünün, ortak bir alanda üretim yapması, içinde teknik eğitim verilebilecek sosyal alanları ile örnek olacak Kalıpçılar Vadisi projesini bu maksatla hazırladık. Projemizi hızla tamamlayıp bir an önce ülke ve Yalova ekonomisine katkı yapmak hedefindeyiz.”