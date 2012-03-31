Kalitesini tescilleyen Tarsus cazibe merkezi olacak

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni’nde, Tarsus Belediyesi, Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü alarak kalitesini tescilledi. Ödülü Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in elinden aldı.





Burhanettin Kocamaz, Tarsus’ta altyapının tamamlanmasıyla çok ciddi yatırımların başladığını, 5 yıl gibi kısa bir sürede bu yatırımların tamamlanıp hayata geçmesiyle Tarsus’un tarihin derinliklerinden gelen cazibe merkezi olma özelliğinin yeniden ortaya çıkacağını söylüyor. Kocamaz, 1994’ten bu yana turizm bölgesi ilan edilmesi için verdikleri gayretlerin neticesinde Tarsus sahillerinin turizm bölgesi ilan edildiğini, yol çalışmalarına başlandığını, Tarsus’un 12 ay boyunca bir turizm merkezi özelliğini kazanacağını ifade ediyor: “Çukurova Bölgesel Havalimanı, Tarsus-Kazanlı Kıyı Şeridi Turizm Projesi, Karboğazı Kayak Merkezi turizm alanı gibi yatırımların hayat bulmasıyla birlikte, özellikle turizmde ciddi bir atılım yapacağız.”

Tarsus’un kültürel ve sanatsal çalışmalarda uluslararası etkinlik yaparken sporda adını dünyaya duyurduğunu anlatan Kocamaz, çeşitli ülkelerden yüzlerce sporcunun katıldığı Tarsus Yarı Maratonu’nun dünyada örnek gösterilen bir organizasyon olduğunu belirtiyor: “Tarsus Belediyesi, Tarsus Amerikan Koleji ve Sağlık Eğitim Vakfı (SEV) sponsorluğunda bu yıl 9.’su yapılacak Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 31 Mart 2012 tarihinde yapılacak. Tarsus’un tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik.”

Burhanettin Kocamaz, Tarsus’un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinden de sözediyor: “Bereket peygamberi olarak bilinen ve MÖ 4. ve 5. yüzyıllarda yaşayan Daniyal Peygamber’in mezarı, 2006’da Makam Camisi’nin abdest alma bölümünde yapılan inşaat çalışması sırasında ortaya çıktı. Türkiye’deki tek peygamber kabri olan Daniyal Peygamber’in mezarının bulunduğu Tarsus, çalışmaların tamamlanmasıyla inanç turizminde cazibe merkezi haline gelecek. Tarsus’un kuzeyinde bulunan Eshab-ı Kehf mağarası, Hristiyan ve Müslümanlarca kutsal bir ziyaret yeri olarak kabul ediliyor. Tarsus sınırları içindeki Çukurova’nın su kaynaklarından Berdan Baraj Gölü’nü besleyen kollarından biri olan Kadıncık Deresi üzerine, Kadıncık1 ve Kadıncık2 adında 2 adet Hidroelektrik Santralleri kuruldu. Yazın, ilçe halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılan bölgeye, Belediyemiz tarafından yaptırılan çevre düzenlemesi sonrasında, insanların sosyal faaliyetlerini arttırıcı, açık hava gösteri merkezi, açık hava sineması, halı saha, hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanı, büfeler, fırın ve mescit yapılarak modern bir mesire alanı oluşturuldu. Tarsus Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi’nde yaptırılan ‘Milletin Efendisi Köylü Pazarı’nda köylülerimiz ürünlerini değerlendirme imkanı bulacak, halkımız da birinci elden, saf, temiz, organik üretilen bu ürünlerden faydalanabilecek.”

Aynı zamanda Mersin Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Üyesi olan Burhanettin Kocamaz, yapılması planlanan MTOSB 4. Bölgesi’nin Tarsus sınırları içerisinde düşünüldüğünü aktarıyor: “Bununla ilgili önerilerimiz olacak. Biz de projemizi hazırladık.” Tarsus’ta bir kilim müzesi açmayı planladıklarını belirten Kocamaz, şalgam, humus, yayla bandırması, Tarsus beyaz üzümü, Çatalburun köpekleri, Çamlıyayla oyaları gibi Tarsus’a özgü ürünlerin patentlerini aldıklarını, diğer ürünlerin patent çalışmalarını da sürdürdüklerini anlatıyor: “Şehiriçindeki tarihi evlerden birini örnek olsun diye 3 yıldızlı bir butik otele dönüştüreceğiz, Haziran ayında açılışı yapılacak.”

Burhanettin Kocamaz, dünyanın en ünlü mayın gemisi olarak tarihe geçen, 18 Mart 1915’te Çanakkale Deniz Harbi’nde İngiliz ve Fransız donanmalarına ait zırhlı gemilerini batırarak büyük bir zafere imza atan Nusret Mayın Gemisi’nin, Tarsus Belediyesi’nin sağlamlaştırma ve bakım çalışmalarının ardından Tarsus Çanakkale Parkı’nda, şanlı geçmişini nesilden nesile aktarması için sergilenmeye başlandığını da anlatıyor.