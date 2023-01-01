Karaman OSB’de çevre duyarlılığı

Doğayı temizlemek için ağaçlandırma çalışması...





Karaman OSB Bölge Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Orman işletme Müdürlüğü ve Gümrük İl Müdürlükleri ile ortaklaşa bir kararla, firmalarca doğaya salınan baca gazı sürüm miktarları oranında doğayı temizlemek için ağaçlandırma çalışması yapılması hedefleniyor. Açıklamada, “Bu Proje ile firmalar doğayı ne kadar kirletiyorlarsa o kadar temizleyecek hatta daha fazla temizleyeceklerdir. Bu Çalışma Türkiye de Bilimsel veri çalışmalı ilk Yeşil Sanayi Projesidir” denildi.