Kastamonu OSB doldu

OSB’deki tüm fabrikalar faaliyete geçtiğinde...





Kastamonu OSB 31 parselden oluşuyor. Bölgede halen 11 fabrika faaliyette bulunuyor. Sağlanan istihdam bin civarında. Vali Erdoğan Bektaş OSB’de tahsislerin tamamlandığını açıkladı. Kastamonu OSB’deki son parseller de Dortek Kapı, PENSA Bilgi Firması’na tahsis edildi. Dortek Kapı, OSB’ye 10 milyon liralık bir yatırım yapacak ve 200 istihdam yaratacak. PENSA ise OSB’de ahşap ve plastik yeni nesil kapı ve pencere sistemlerini üretimini başlatacak, yatırım 7 milyon lira olacak. OSB’deki son parselin sahibi Bilgi Firması ise maliyeti 3 milyon lira olan ve 40’ın üzerinde işçi istihdam edeceği yatırımıyla doğal tüketim ürünlerinin kurutma ve ambalajlamasını gerçekleştirecek. Kastamonu OSB’deki tüm fabrikalar faaliyete geçtiğinde çalışan işçi sayısı 2 bine ulaşacak.