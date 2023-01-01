Kayseri OSB:

Endonezya açılımı





Endonezya Ankara Büyükelçisi Nahari Agustini ve Batı Java Eyaleti’nden bir heyet Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde Endonezya'da yatırım fırsatları ve ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Programa Vali Şerif Yılmaz, OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Kayseri Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Kınaş ile çok sayıda iş adamı katıldı. Batı Java Eyaleti heyet başkanı Agus Gustiara ise hazırladığı slayt-sunum ile Endonezya'daki yatırım ve ticaret alanlarını anlattı.