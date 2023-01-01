Kayseri OSB

Enerji verimliliği





Kayseri OSB Başkanı Ahmet Hasyüncü bölgede enerji verimliliği için yapılan çalışmaları özetledi: “Bölgemizde aylık ortalama yaklaşık 75 milyon kwh elektrik tüketimi gerçekleşmektedir. Kayıp kaçak oranımız ise yüzde 0.14’e kadar gerilemiştir. Bizde bu anlayışla bölgemizde havai hatların yeraltına alınması, trafo binalarının yenilenmesi ve uzaktan sayaç okuma sistemine geçilmesi gibi enerji için önemli çalışmalar yapmaktayız.” Çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş 3 mühendis nezaretinde yapılıyor, Ön Enerji Etütlerinin bedelleri Kayseri OSB tarafından KOSGEB desteği de alınarak karşılanıyor.