Kayseri OSB: Kayseri OSB’den ‘Termik’ atak

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, sanayicilerin girdi maliyetlerinin başında işçi ve enerji maliyetlerinin geldiğini belirterek, Bölge’ye ucuz enerji sağlamak ve enerjideki yurt dışına bağımlılığı azaltmak için termik santral kurma çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Hasyüncü, son yıllarda yüksek maliyetler nedeniyle birçok büyük ölçekli sanayiciyi kaybettiklerini, bunların yurt dışına, özellikle de Afrika'ya taşınma kararı aldıklarını ifade etti. Hasyüncü, “Kayseri OSB'ye 300 megavatlık bir santral kazandırmak istiyoruz” dedi.

