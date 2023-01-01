Kayseri OSB: Ticari yol

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Serbest Bölgesi’nde yer alan fabrikalarda kullanılmak üzere Demiryolu ile Ambar Aktarma İstasyonu’na gelen ham maddelerin üretim tesislerine ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç ekonomiye değer katan bir ticari yolun açılması için çalışma başlattıklarını ve şu anda yenilenmiş olarak hizmete açıldığını belirtti.

Eski yolun gelişen ve büyüyen iş hacmi karşısında yetersiz kaldığını Kayseri’nin bir üretim merkezi olduğunu kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Özelikle Ambar Devlet Demir Yolları aktarma istasyonu, Samsun ve Mersin limanlarından gelen hammaddelerin organize ile serbest bölgeye taşınmasında büyük önem arz etmektedir” dedi.