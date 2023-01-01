Kendi elektriğini üreten OSB’ler

Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi.

EPDK tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şirket kurma şartı aranmaksızın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alarak elektrik üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilecek.

OSB’lere üretim ve dağıtım lisansları bir defada en çok 49 yıl için verilecek ve lisanslar asgari 10 yıl geçerli olacak. Lisans sahibi OSB’nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik tesislerinin işletmesi OSB’ye ait olacak. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilecek. Ancak bu durum, OSB’nin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.