Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB), dev yatırımlar

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB), 2014 yılında başlayan özel sektör yatırımları 1 milyar doları geçti.

KOSB’'de, Farmatek İlaç San. ilaç üretim tesisi kurdu.

Kırklareli Gaz Enerji Üretim San. OSB’de 530 MVA kombine doğalgaz çevrim santrali kurdu.

Sanset Gıda önemli bir yatırım yaparak KOSB'de 170 bin metrekare alan üzerine çikolata ve dondurma üretim tesisi kurdu.

Kale İplik San. 110 bin metrekare alan üzerinde 150 istihdam ile üretime başladı.

Arven İlaç ve San. Bölge’de 30 bin metrekare alan üzerinde 200 kişi istihdamı olan ilaç Ar-Ge ve üretim tesisi ile hizmet vermeye hazırlanıyor.

BiyoTeknik San. 13 bin metrekare alan üzerinde veteriner ilaçları üreten bir tesis kuruyor.

Ateşoğlu Süt San. 28 bin metrekare alan üzerinde süt ürünleri tesisinin inşaatına devam ediyor.

Üçler Metal San. 13 bin metrekare üzerinde alüminyum metal işleme tesisi, Fidan Kimya Teknolojileri San. 6 bin metrekare üzerinde boya pigment üretim tesisi ile KOSB’da üretime başlamanın eşiğine geldiler.