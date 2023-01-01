Kocaeli Asım Kibar OSB: Büyük yatırım son aşamasında

İzmit'in Alikahya bölgesinde bulunan Kocaeli Asım Kibar OSB’de yapımı devam Güney Kore merkezli Posco çelik haddeleme fabrikası inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı.





POSCO Türkiye Genel Müdürü Jong Won Kwon, fabrikanın önümüzdeki yıl Mayıs ayında üretime başlayacağını söyledi. 170 bin metrekare alan üzerinde 8 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ve 744 metre uzunluğunda 150 metre genişliğinde olan POSCO çelik haddeleme fabrikasının kapasitesi ilk yıl 200 bin ton, ikinci yıl 400 bin ton olacak.