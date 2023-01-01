Kocaeli OSB’lerinin acil talebi

OSB'ler ve hemen bitişiğindeki sanayi arsalarının emlak vergi rayiç bedelleri arasındaki uçurumun giderilmesini talep ediyor.





Kocaeli Valisi Ercan Topaca başkanlığında, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de katılımıyla Kocaeli OSB Yönetim Kurulu başkanları biraraya geldi. Toplantıda Kocaeli ilindeki emlak vergi rayiç bedeli komisyon üyelerinin de katılacağı bir istişare toplantısı yapılması kararı alındı. Emlak vergi rayiç bedelleri belirlenirken Kocaeli OSB’leri aleyhine olan haksız uygulamaların giderilmesi konusunda komisyon üyeleri bilgilendirilecek. En son yapılan yasal düzenlemeyle ilk defa emlak vergi rayiç bedelleri belirleme komisyonlarında OSB temsilcileri de yer alıyor.

Kocaeli OSB’leri yöneticileri, OSB’ler ve hemen bitişiğindeki sanayi arsalarının emlak vergi rayiç bedelleri arasındaki uçurumun giderilmesini talep ediyor. OSB’lerin yanıbaşındaki sanayi arazilerinin tüm altyapı hizmetlerini belediyeden aldığı, OSB’lerin ise bölgeleri içerisindeki yol, su, elektrik, haberleşme, arıtma gibi tüm altyapı ihtiyaçlarını kendi kaynaklarıyla karşıladığı, dolayısıyla kamu ve belediyelere herhangi bir altyapı maliyetleri olmadığı, hatta birçok OSB’nin itfaiye, sağlık ve güvenlik hizmetlerini de kendisinin verdiği vurgulanan toplantıda buna karşın Kocaeli’de bazı bölgelerde OSB’ler içindeki arsalar ile OSB dışındaki sanayi arsalarının emlak vergi rayiç bedelleri arasında uçurum olduğu ifade edildi. Emlak vergi rayiç komisyonlarının OSB içindeki bir arsaya örneğin 300 lira gibi bir emlak vergi rayiç değeri belirlerken aynı OSB’nin dışında ve yanıbaşındaki belediyeden altyapı hizmeti alan sanayi arsasına 30 lira gibi bir emlak vergi rayiç değeri belirlediği; neredeyse 10 katı fark oluşturulduğu anlatıldı. Bu konuda Kocaeli OSB Yönetim Kurulu Başkanları, OSB’ler dışında uygulanan düşük emlak vergi rayiç değerlerinin baz alınarak kendileri içinde uygulanmasını istedi.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli OSB Yönetim Kurulu Başkanları’nın konuyla ilgili görüşlerini tek tek dinleyerek, tarafların uzlaşabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Topaca, her iki taraf içinde yapıcı çözümü hedeflediklerini aktardı.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca başkanlığında yapılan toplantının bir hafta öncesinde gelenekselleşen Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri buluşmaları kapsamında TOSB (TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi) Bölge Müdürlüğü’nde Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun başkanlığında ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi evsahipliğinde biraraya gelmişti. Her iki toplantıya şu isimler katıldı: “Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Gebze VI (İMES) Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Erboz, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze Plastikçiler OSB Yönetim Kurulu Başkanı (GEPOSB) Osman Erkan, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kanıöz, GOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Yıldırım, Kocaeli Gebze IV İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri OSB (Makine OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Kocaeli Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fehmi Yıldız, Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas OSB (GEBKİM) Başkanı adına Şafak Türkay, KSO Genel Sekreteri Memet Turabi, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Okyay, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, GEPOSB Bölge Müdürü İrfar Ayar, Makine OSB Bölge Müdürü Adem Ercan ve GOSB Vekaleten Bölge Müdürü Nil Sönmez.