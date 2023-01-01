Konya Organize Sanayi Bölgesi

Konya OSB güneşi gördü!

Konya OSB kullandığı enerjiyi güneşten sağlamak için düğmeye bastı. 1 MW’lık güneş enerjisi santrali kurmak için ihale yapıldı. İhaleye 8 firma katıldı. Üretim lisanssız yapılacak. İhaleyi, 10 yılda 15 bin 390 MWh enerji üretim garantisi ile İnform Elektronik San. ve Tic. A.Ş. kazandı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, santralin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede aydınlatma, arıtma tesisi, içme suyu kuyuları, geçici depolama alanı, sosyal tesisler, idari ve teknik binalar da dahil olmak üzere, sanayicilere götürülen hizmetlerin güneş enerjisi ile sağlanmaya başlanacağını söyledi.

Kütükcü, ihale süreci tamamlanan santralin bu yılın Eylül ayı sonunda devreye alınacağını da sözlerine ekledi.