Konya Organize Sanayi Bölgesi

Konya'ya TOKİ Organize Sanayi Bölgesi





MÜSİAD Konya Şubesi'nin 6 aydır üzerinde çalıştığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Organize Sanayi Bölgesi Projesi işadamlarına tanıtıldı. MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Ömer Saylık, "Konya'nın 2023 hedefi olan 15 milyar dolarlık ihracatına katkıda bulunabilmek için böyle bir projeye ihtiyacımız var” dedi. Şehrin içine sıkışan yatırımcının talebiyle hazırlanan proje özel sanayi kuruluşlarının, üzerindeki mekan ve kira problemi için önemli bir çözüm olacak. Proje ile sektörlerin kümelenme imkanı doğacak. Ara mal imalatı yapan KOBİ'ler projede öncelik alacak. Yapımı üstlenen TOKİ, cami, sağlık merkezi, eğitim alanları gibi sosyal imkanlar ile arıtma tesisleri ve altyapı olanaklarını hazır halde sunacak.