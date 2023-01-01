Konya Teknokent 'Buluş sayısı 200'e ulaştı'

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sade, "Uluslararası boyutta ve yurtdışı tescilli buluşlarımız var. Artık buluşçularımızı 'bunu ekonomik yarara dönüştürelim siz de ülke de dünya da kazansın' diyerek motive etmemiz gerekiyor. Bu konuda heyecana, harekete ihtiyacımız var" dedi.

22. Patent Günleri Toplantısı'nda konuşan Sade; Teknokent'in 2009 yılından beri devam eden, TÜBİTAK desteğiyle artan patent destek programları olduğunu belirterek, akademisyen, öğrenci ve Teknokent firmalarının buluşlarını hem başvuru aşamasında hem de süreç yönetiminde desteklediklerini söyledi. Tescilli patentlerin de artmaya başladığını dile getiren Sade; "Buluş sayısı 200'e ulaştı. Uluslararası boyutta ve yurtdışı tescilli buluşlarımız var. Artık buluşçularımızı 'bunu ekonomik yarara dönüştürelim siz de ülke de dünya da kazansın' diyerek motive etmemiz gerekiyor. Bu konuda heyecana, harekete ihtiyacımız var" diye konuştu.