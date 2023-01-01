KOSBİ’nin sanayici eliti

Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan ve bünyesinde 30 bine yakın kişiye istihdam sağlayan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), aynı zamanda başarılı sanayicilerin de adresi haline geldi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından belirlenen Başarılı Sanayiciler Listesi’nde 26 sanayiciyle yeralan KOSBİ, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Başarılı sanayiciler, ödüllerini törenle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

EBSO’nun başarılı sanayicileri arasındaki Ege Seramik, Pınar Et, Viking Temizlik, Socotab Tütün ve Levent Kağıt başta olmak üzere dünya markası firmaları bünyesinde barından KOSBİ’nin sınırlarının genişlemesiyle dev firmalar da bölgeye yatırım yapacak. Her yıl dış ticaret hacmini arttıran KOSBİ, katmadeğerli üretimdeki payını yükseltirken yeni tesislerle istihdam sayısını da sürekli arttırıyor.