Kütahya Merkez 2. OSB: Arıtma yapılacak

Kütahya Merkez 2. OSB, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) kapsamında sunmuş olduğu Önce Çevre, Kütahya Merkez 2. OSB Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile mali destek almaya hak kazandı Zafer Kalkınma Ajansı ile Kütahya Merkez 2. OSB arasında 2. 0SB Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeyi Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ile 2. 0SB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Galip Gültekin ve 2. 0SB Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Koyak imzaladılar.