Kütahya OSB: Kütahya’ya yeni bir OSB

Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu’nun 27. kilometresindeki Pisan Mevkii’ne, Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi, Altıntaş Belediyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında 425 hektar alanda kurulması planlanan ve büyük arazi gerektiren yatırımların yapılması için düşünülen, Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesi Koordinasyon Toplantısı, Vali Şerif Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Vali Şerif Yılmaz, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Alparslan, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şaban Küçükgümrah ve diğer kurum ve kuruluşların müdür ve temsilcileri katıldılar. Yeni OSB ile ilgili gelişmeler yakında kamuoyuna açıklanacak.