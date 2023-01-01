Malatya OSB

OSB’ye lojistik üs kuruluyor





Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, lojistik üssünün ihracatçı için büyük önem taşıdığını belirterek ,"Gerek taşımacılıkta gerek diğer teknik alt yapı konusunda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde özellikle Organize Sanayi Bölgelerimiz önemli bir lojistik Üsse kavuşacaktır" dedi.

Erkoç, Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün Malatya'da olmasının kent açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Malatya'da yılda ortalama 350 milyon dolar sadece kayısı ihracatı var. Diğer sanayi ürünlerini de kattığınızda bu rakam daha da yükseliyor. Ancak Malatya'dan direkt ihraç çok düşük. Demiryolu ile ilimizde taşımacılığın başlatılması yönündeki girişimlerimiz olumlu sonuçlar verdi. Yük indirme bindirme ve taşıması ile birlikte Gümrük Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere, Taşıma, Bankalar, Ptt ve Tır Parklarının da bulunduğu Lojistik bir Üssün kurulması için çalışmalar devam ediyor.”