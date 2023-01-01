Malkara OSB: İlk fabrika temeli

Malkara Organize Sanayi Bölgesi’ne ilk fabrika yatırımının temeli törenle atıldı.





İstanbul TORMAK Sanayi Şirketler Grubu’na ait Baysan Makine’nin temel atma töreninde konuşan Malkara Belediye Başkanı Birol Kaya “Malkara bugüne kadar gençlerini göç verdi. Gençlerimizi bundan sonra ilçede tutacağız. Bu fabrika ile Malkara’nın önü açılacaktır. Ufku açılacaktır. Gelişecek ve büyüyecektir.” dedi. Fabrika sahibi Tümer Gülbay ise “Üretim yapmaya, ekonomiye ve halkımıza katkı yapmaya geldik” dedi.