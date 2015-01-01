Mardin ekonomisinin lokomotifi; Mardin Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye’nin en eski OSB’lerinden olan ve 1976 yılında kurulan Mardin Organize Sanayi Bölgesi (Mardin OSB), 108’i üretimde, 25’i inşaat, kalanı proje aşamasında olmak üzere toplam 198 adet sanayi parseliyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Duyan, Bölge’nin Mardin ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirterek, yaklaşık 4000 çalışanıyla istihdama büyük katkı sağladığını söylüyor. Duyan, “Bölgemiz, Mardin ihracat rakamının 1 milyar doları geçmesinde büyük paya sahiptir. II. OSB’nin bir an önce faaliyete geçmesine hız verildi ve altyapısı ihale aşamasına geldi” diyor.



Altyapı yatırımları hızla devam ediyor

Nasır Duyan, Mardin OSB’de değişimin devam ettiğini ifade ediyor: “Altyapı yatırımlarına ağırlık veren müteşebbis heyetimiz hızını kesmiyor. 2014 yılında; DİKA’nın (Dicle Kalkınma Ajansı) hibe desteğiyle 2.400.000 TL bedelle Eski Kök Binalarımız yenilerek modül sisteme geçilmiştir. 27 kilometrelik havai hatlarımız yine DİKA’nin desteğiyle 1.535.000 TL bedelle yeraltına alınmıştır. 1.095.000 Avro bedelle ve kendi kaynaklarımızla Mardin ilindeki tek Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi faaliyete geçirilmiştir. Elektrik sayaçlarında kendi imkanlarımızla 450.000 TL bedelle uzaktan okuma ve Scada sistemine geçilmiştir.



İlave Alan’da kök binalardan fabrika girişlerine 1.340.000 TL bedel ve kendi kaynaklarıyla kablo çekim işi yapılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği 12.000.000 TL kredi desteğiyle Mardin OSB mevcut alan Yol ve Yağmur Suyu Kanalları yapım işi tamamlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında ‘Mardin Bulgur ve Makarna Üreticileri Sektörü Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması Projesi’ hazırlanarak Ekonomi Bakanlığı’na sunulmuş ve kabul edilmiştir.”



Nasır Duyan, 2015 yılı içerisinde ise yürütecekleri projeleri şöyle özetliyor: “DİKA’nın Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında ‘Mardin OSB’nin Aydınlatma Sistemleriyle Fiziksel Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’ Sunulmuş ve Ajans tarafından kabul edilerek ihale aşamasına gelmiştir. Mevcut idari binamızın kapasitesinin yeterli gelmemesi nedeniyle üst kat projesi hazırlanmış, 2015 yılı içerisinde üst kat yapılacaktır. OSB’nin çevre güvenlik duvarları yapılacak, iki ana giriş kapıları restore edilecek ve kapılara güvenlik birimi oluşturulacak, Mobese sistemi kurulacaktır.”