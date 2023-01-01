Mardin OSB: Arıtma açıldı

89 işletmenin atık sularının geri dönüşümünü sağlayacak olan,...





Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 89 işletmenin atık sularının geri dönüşümünü sağlayacak olan, fiziksel ve kimyasal arıtma olmak üzere iki ayrı ünite ve üç arıtma aşamasından oluşan tesis hizmete alındı. Arıtma her gün ortalama 1.100 m3 atık suyun geri dönüşümünü sağlayacak. Açılışta konuşan Mardin Vali yardımcısı Selim Palamut, Mardinli sanayicileri, çevreyi koruyacak bir tesisi kendi öz sermayeleriyle kuruyor olmalarından dolayı tebrik etti.

OSB Başkanı Nasır Duyan ise Türkiye'deki 253 OSB'nin yalnızca 87'sinde arıtma tesisi bulunduğunu ifade ederek, 88. tesisin Mardin'de açılmasının önemine dikkat çekti ve yatırımın 2 yılda tamamlandığını, 3 milyon liraya malolduğunu söyledi.