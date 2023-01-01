Mardin OSB’ye 37 yeni yatırım

Mardin OSB’ye yatırım yapmak için yatırımcılar kuyrukta





Mardin Organize Sanayi Bölgesi yönetimi 37 yeni yatırım talebine onay verdi. OSB Başkanı Mehmet Nasır Duyan ise Mardin'e ticari yatırım olarak yeni iş alanı kuracak müteşebbislerle tanışmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gıda dışındaki yatırımlara öncelik verdiklerini, geniş yelpazede bir yatırım bölgesi olma hedefi güttüklerini, gerekli tüm alt yapı ve arazi tahsislerinin yapılmış olduğunu belirten Duyan, şunları söyledi: “Tekstil, Mobilya, İnşaat malzemeleri yatırımlarının ağırlıkta olduğu bu yeni yatırımlarla bölgemize yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım yapılıyor. Yatırım aşamalarında yaratacağı istihdam dışında faaliyete başlaması ile birlikte 2000 civarında yeni işçi istihdamı yaratacak olan bu yatırımlar ile ilimiz ekonomisi daha da güçlenecek.”