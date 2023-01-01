Mardin OSB’ye enerji santrali

Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği (MARSİAD) Başkanı Nasır Duyan, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan elektrik sorununu kuracakları güneş enerjisi santrali ile çözeceklerini söyledi.





Duyan şöyle dedi: “Mardinli sanayicilerin ve üreticilerin yakındıkları en büyük sorunların başında Bölgede yaşanan enerji kesintileri ve voltaj oynamaları gelmektedir. Enerji sorununu çözmek için Dicle Kalkınma Ajansı, Kamu ve özel bankaların da aralarında olduğu dış desteklerle hareket edeceğiz. OSB’ye yaklaşık olarak 50 milyon avro tutarında 30 MW’lık güneş ya da rüzgar enerjili bir santral kurulmasını kararlaştırdık. Türkiye’nin hatırı sayılır önemli firmaları OSB’ye yatırım için enerji sorunundan dolayı bekleyiş içindedirler. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. İlgili firmalardan teklifleri kabul etmeye başladık.”