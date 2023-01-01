Marka’dan TOSB’a destek

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde “Araç ve Aksam Parçaları Dayanım Ömür Performans Test Laboratuvarı kurulması için protokol imzalandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle kurulacak laboratuvarın imzalarını MARKA Genel Sekreteri Dr.Fatih Akbulut ve TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi imzaladı.

Konuyla ilgili konuşan Yunus Çiftçi; otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayinin genel durumunu anlatarak yerli tasarım ve üretimin geliştirilmesi kapsamında yapılacak çalışmaların önemine değindi. Proje sonuçlarının test süreçleri ile ürün geliştirme süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirten Çiftçi, “Projemiz bir yüksek katma değer yatırımıdır” dedi.