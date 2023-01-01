Marmara Bölgesi’ne 4 adet ‘Yeni Nesil OSB’

Marmara Bölgesi’nde yüksek teknolojili Organize Sanayi Bölgeleri kurulacak. Bunlardan ilkinin yatırımına Bandırma’da başlandı.

Yer seçimine temel teşkil eden stratejik değerlendirme şöyle şekillendi: Üçüncü köprü, İzmir Otobanı ve yeni bağlantı yolları Türk ekonomisini sırtlayan ağır sanayinin de rotasını etkiliyor. Yeni yollar üzerine yeni Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) eklenmesi gerekiyor. Ağır sanayinin İstanbul ve Kocaeli'nin dışına taşınması şart oldu. Bu kapsamda Marmara Bölgesi'nde dört 'yeni nesil OSB' kuruluşu planlandı. Kurulacak OSB’ler ileri teknolojiyle donatılacak. Bu OSB'ler Türkiye'deki katmadeğer zincirinin en üst sırasında yeralacak.

Bandırma'da inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni nesil OSB, Türkiye'nin çelik ve metal alanında faaliyet gösteren en büyük sanayi bölgesi olacak. Bandırma'daki çalışma, Marmara Ana Metal ve Makine Sanayicileri Derneği çatısı altında yürütülüyor. İMES Grubu, Çolakoğlu Metalurji, Has Çelik Ferro Döküm (Efesan) ve Kroman Demir Çelik projeye öncülük ediyor.

Yeni OSB altyapısı ve Ar-Ge merkezleriyle dünya standartlarında olacak. Endüstriyel Silikon Vadisi olabilecek potansiyeli taşıyacak. Ulaşım ağı ve üretim alanıyla ağır metal ve makine alanında Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi inşa edilecek. Bu alan sadece dev sanayi grupları değil KOBİ'ler için de büyük fırsat sağlayacak.