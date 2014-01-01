Menemen Plastik İhtisas OSB: Hızla kuruluyor

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin temelleri 2014’ün ilk çeyreğinde atılacak. OSB’de, yabancı sermayeli iki önemli kuruluşun yerini alması kesinleşti.

Bunlara 30 bin ve 20 bin metrekarelik yerler ayrılması konusunda mutabakat sağlanan bölgede yatırım yapılacak parsellerin hepsi inşaata hazır hale getirildi. Bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak yer altı nakil hattı şebekesi de tamamlandı.

Enerji, doğalgaz, temiz su dağıtım ve pis su toplama şebekelerinin yapımında sona yaklaştıklarını bildiren Menemen Plastik İhtisas OSB Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, bir an önce faaliyete geçmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Esen, “Menemen OSB, plastik sanayisinde faaliyet gösteren firmalar için bulunmaz bir nimet. Yatırımcılara çok önemli avantajlar sağlıyor. 20 bin ve 5 bin metrekarelik parsellerde çok az sayıda yerimiz kaldı. Altyapı çalışmalarımız 1,5 yılda tamamlanacak” dedi.