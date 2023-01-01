Menemen Plastik İhtisas OSB hızlandı

Plastik sanayisinin hammadde temin merkezi olan Petkim’e, İZBAN hattına, İzmir-Çanakkale Otoyolu’na, Aliağa çevresindeki limanlara ve İzmir Alsancak Limanı’na yakınlığı ile öne çıkan Menemen Plastik İhtisas OSB yeni yıla hızlı girdi.

42 sanayi parselinin yeraldığı OSB’de tüm altyapı inşaat ve tesisat işleri bu yılın ilk yarısında tamamlanarak bölge çalışmaya hazır hale getirilecek. Bölgede katılımcılara arsa satışlarında yüzde 90’a ulaşıldı. Kalan az sayıda parselin satışları da sürüyor. İlk ruhsat da Şubat ayının ilk haftasında bölgenin önemli yatırımcılarından Medusa Plastik’e verildi. Ruhsatlandırma konusunda 10 dolayında firma daha sıraya girdi.