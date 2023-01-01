Menemen Plastik İhtisas OSB: Prestijli olanlara açık

Menemen Gökova mevkiinde kurulan Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 920 bin metrekare arazisi ve genişlemeye müsait yapısıyla dikkat çekiyor.





Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Salih Esen projeyi şöyle tanıttı: "Plastik sektöründe prestijli kuruluşlarla, ülke sanayisine katkımızı artıracağız. Yeni yatırımlarla Menemen kalkınırken, İzmir'in plastik sektöründe yeri daha güçlü olacak. Bölge hem sosyal hem maddi anlamda ilerleyecek. Ekip çalışmasıyla mükemmel bir Plastik İhtisas OSB kuruluyor. Sonuçta yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği iş imkanının açılacağı yıllık katmadeğer oluşumunun beklendiği dev kuruluşların yeraldığı, harika bir sanayi bölgesi hazırlıyoruz."