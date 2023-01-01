Mersin Tarsus OSB doldu

Mersin Limanı'na olan yakınlık ve yeni kurulan tesislerle...





2013 yılında, bir önceki yıl 600 milyon lira olan ihracatın 1 milyar liraya çıkarılmasının hedeflendiği Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, Mersin Limanı'na olan yakınlık ve yeni kurulan tesislerle birlikte kısa sürede amaca varılması bekleniyor. Başta Avrupa pazarları olmak üzere yaşanan ekonomik daralmadan MTOSB'de faaliyet gösteren firmaların da olumsuz etkilendiğini söyleyen MTOSB Başkanı Sabri Tekli şöyle konuştu: “MTOSB'ye yoğun olan talebin en büyük nedenleri arasında gösterilen limana yakın olması, bölgenin 4. Bölge teşvik kapsamında olması, bürokrasinin azlığı, dışarıya göre daha uygun koşullarda elektrik ve doğalgaz temini, son teknoloji ve koşullarda oluşturulmuş altyapı ve Mersinin stratejik konumu gibi avantajlarının yanında iş gücü ve nitelikli işçi bulma imkanı gibi avantajları da mevcut.”