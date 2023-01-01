Mersin-Tarsus OSB:

Sanayicinin Rusya araştırmaları

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) faaliyet gösteren sanayiciler Rusya'da bir dizi temaslarda bulundu. İş gezisine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 90 sanayici katıldı. Hedef; ST Petersburg’da yapılan Tekhnodrev North - West 2014 Fuarı'na katılmak ve tanıtım yapmaktı. Mersinli sanayiciler fuarda çeşitli konularda toplantılara ve görüşmelere katıldılar. Rusya pazarının Türk ihraç ürünlerine yöneldiği zamana rastlaması da geziyi anlamlı kıldı.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ulaştıkları sonuçları şöyle özetledi: “Biz karma bir OSB'yiz. Bizim OSB'miz içerisinde 14 farklı sektörde binlerce ürün üretiliyor. Biz Rusya'nın ve ST Petersburg'un fiziki yapısını, insanların Türk işadamlarına bakışını, yatırım şartlarını, ürünlerimizi nasıl ihraç edebileceğimizi öğrenmek üzere bu organizasyonu gerçekleştirdik. Fuarda gerçekten sanayicimizin önünü açabilecek temaslarımız oldu. Fakat bizim için asıl önemli olan konu sanayicimizin burada yaptığı ikili görüşmeler. Bu organizasyon sonrasında bir sanayicimiz bile ürünlerini Rusya pazarına sokabiliyorsa başarılı olduk demektir.”