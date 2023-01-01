Mersin-Tarsus OSB: İhracatta yönümüz Rusya olmalı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Işık, Türkiye’nin, Rusya’nın AB, ABD, Kanada, Norveç ve Avustralya’dan gıda alımını boykot kararını çok iyi değerlendirmesi gerektiğini, bunun Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Rusya’nın bu ülkelerden meyve, sebze, et, balık ve süt ürünleri alımını bir yıllığına durdurduğuna dikkat çeken Işık, şunları söyledi:

“Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından bölge ihracatçımız yeni pazar arayışındaydı. Rusya'da yaşanan boykot gelişmesi de Türkiye adına büyük önem taşıyor. Rusya'nın boykot kararını lehimize çevirmek zorundayız. Bu anlamda Hükümet ile ortak yürütülecek çalışmalar ile ihracat rakamlarımızı çok daha üst seviyelere çekebiliriz. İhracatçı firmalar kaliteli ürünü bu pazara sürdüğü takdirde Rusya pazarı Türkiye için kalıcı olacaktır. Ülke olarak yeni pazar arayışları içerisinde olduğumuz şu günlerde bu tarihi bir fırsattır.”