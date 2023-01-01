Niğde OSB’nin dinamik yükselişi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan 550 bin lira karşılıksız destek alınarak yapımına başlanan 2. etap arıtma tesisinin bu yıl devreye gireceğini açıkladı.

Mustafa Altunbaş; 105.5 hektarlık Niğde OSB genişleme alanı yer seçiminin yapıldığını ve bu yıl sanayicilerin hizmetine sunulacağını da belirtti. Altunbaş, kamu, üniversite, sanayi işbirliği çalışmaları doğrultusunda Niğde Üniversitesi Teknopark Anonim Şirketi’ne 100 bin lira değerindeki yüzde 8.43 hisse ile bölgenin ilk ve tek ortağı olduklarını da kaydetti.