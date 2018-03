Organize Sanayi Bölgeleri'nden Genel Değerlendirme

Türkiye'de yerli ve yabancı yatırımcı için en cazip sanayi yerleşkeleri.

OSBÜK“OSB’lerin gücüne güç katıyor”

Dergimiz KobiEfor, OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu ile OSB’lerin durumu, sorunları, çözümleri ve OSBÜK’ün gelecek vizyonunu konuştu. Cahit Nakıboğlu, OSBÜK’ün kurulduğu günden bugüne kadar geçen 11 yıldır yaptığı çok önemli çalışmalarıyla Türkiye ekonomisinin orta direği olan OSB’leri, “Tek Durak Ofis” haline getirerek görev ve yetkilerinin arttırılması yönünde önemli projelere imza attığını söylüyor. “Bu konudaki çalışmalarımıza devam edilmektedir ve edecektir” diyen Nakıboğlu, şu bilgileri veriyor: “OSB’ler 45 binden fazla işletme ve 1 milyon 500 bin kişilik istihdamıyla ekonomik ve sosyal hayatın önemli parçası olması sebebiyle çok önemli görev ve sorumluluk taşımaktadır. Bu sebeple ‘OSB Bölge Müdürlükleri’nin her yönüyle güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

OSBÜK Yönetim Kurulu’nun ilk kararlarından birisinin mümkün olduğunca aylık yönetim kurulu toplantılarının herhangi bir OSB’de yapılması yönünde olduğunu vurgulayan Nakıboğlu, bu kapsamda Samsun ve Antakya OSB’lerinin ziyaret edildiğini, çok önemli toplantılar ve ziyaretler yapılarak, OSB Yöneticileri ve sanayicilerin değerli fikirlerinden istifade edildiğini, 2014 yılının Ocak ayında da TBMM Sanayi Komisyonu Üyeleri ile çok sayıda OSB ziyareti planlandığını anlatıyor: “Kendi işyerlerimizdeki tecrübemize de dayanarak biliyor ve inanıyoruz ki iyi ve kaliteli hizmetin de yolu eğitimden geçmektedir. Ülkemizde OSB yöneticiliğine has bir eğitim modeli yoktur. OSB’cilik tecrübeyle ve OSB’lerin birbirleriyle yardımlaşmaları sonucu öğrenilmektedir. Bu hassasiyetin farkında olan OSBÜK, kuruluşundan beri eğitime önem vermiş ve toplu eğitim programları ve zirveler ile bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır.”



Kalifiye eleman için eğitim hamlesi

Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması yönündeki önerilerinin ilgililere sunulduğunu ve yapılan yasa değişikliğiyle OSB’lerde kurulacak meslek liselerine devlet desteği sağlandığını anımsatan Nakıboğlu, “Bugün itibarıyla OSB’ler bünyesinde halen 4 bin 373 öğrenciye eğitim veren 12 meslek lisesi açıldı ve bu sayı önümüzdeki yıllarda hızla artacaktır.” diyor.



OSB Akademisi

Nakıboğlu, eğitim konusunda attıkları yeni bir adımdan daha sözediyor: “OSBÜK olarak OSB çalışanlarına düşünülen eğitimin daha da yaygınlaştırılması ve sistematik hale getirilmesi için ‘OSB AKADEMİSİ’ adı altında eğitim departmanı kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır. Bu kapsamda OSBÜK eğitim merkezinde 25-30 kişilik sınıflar halinde sekiz ayrı eğitim programı düzenlenmiş ve ayrıca Afyonkarahisar’da bütçe yapım ve kontrol teknikleri konusunda geniş katılımlı bir eğitim yapılmıştır.

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve uygulamaları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı sayın Dr. Fatih Acar başkanlığında Ankara’da bir eğitim programı düzenlenmiş ve 150 kişiye yakın eğitim verilmiştir. Sayın Müsteşar burada yaptığı konuşmasında, 2014 yılı Ocak ayı sonuna kadar OSBÜK aracılığı ile OSB’lerden gelecek her türlü mesleki eğitim programına destek vereceklerini ve yine OSBÜK aracılığı ile Bakanlığa intikal ettirilecek özel veya genel her türlü sorunun bizzat incelenerek çözümü amacıyla çalışma yapacağını açıklamıştır. Bu konudaki duyurumuz bütün OSB’lere gönderilmiş olup cevap beklenmektedir.”



OSB’lerin kamulaştırma yetkisi

Cahit Nakıboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin OSB Kanunu’nda bazı hükümleri iptal etmesi konusunda ise şunları söylüyor: “OSB Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı alması ilk değil. Daha önce de bir iki maddeyi Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bakanlığımız buna göre yeni düzenlemeler yaparak OSB’lerde herhangi bir aksaklığa meydan vermemiştir. Ancak bu defa sözkonusu olan iptal kararı; öncekilere göre çok çok önemli, hatta hayati denilebilir. Bahse konu karar Anayasa Mahkemesi’nin resmi web sitesinde yayınlanan karar özetlerinden öğrenilmiş olup, gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlanmadığından daha detaylı bilgi sahibi değiliz. Özet bilgiden anlaşıldığı kadarı ile karar yayın tarihinde yürürlüğe girecek. Karar OSB Kanunu’nun OSB’lere kamulaştırma yapma yetkisi veren 5’nci Maddesi ile ilgili. Karar ile OSB Kanunu’nun 5’nci Maddesi’ndeki YAPABİLEN VEYA sözcükleri iptal edilerek OSB’LERİ; BAKANLIĞIN VERDİĞİ KAMU YARARI KARARI GEREĞİNCE KAMULAŞTIRMA YAPTIRABİLEN ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ haline dönüştürmüştür. Yeni bir düzenleme yapılmaz ise Karar’ın yürürlüğe girmesinden sonra elinde Kamu Yararı Kararı olan OSB’ler Kamulaştırma Kanunu’nun 5’nci Maddesi’nde sayılan yetkili kurumların kapısını çalacak ve anlaşabildiği bir kurum aracılığı ile kamulaştırma yaptıracaktır. Konu, bu hususu değerlendirmek amacıyla 22 Kasım günü olağanüstü toplanan OSBÜK Yönetim Kurulu’nda, toplantıya davet edilen hukukçu ve akademisyenlerinde katkıları ile değerlendirilmiş ve OSB’ler için kısa, kesin ve kalıcı bir çözüm yolu olduğuna karar verilen önerimizi, aynı gün makamında ziyaret edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayın Müsteşar Yardımcımız’a yazılı olarak sunduk. Şimdi Bakanlık önerimizi inceliyor veya üzerinde çalışıyor. Umuyoruz ve bekliyoruz ki; OSB Kanunu’na bir paragraf eklenerek OSB’lerin başka kapılara gitmesine gerek kalmadan aile içerisinde kamulaştırma işlemlerinin yapılmasına yönelik önerimiz kısa sürede yasalaşır ve bu soruna da kalıcı bir çözüm bulunmuş olunur.



OSBÜK’ten OSB’lere TAKBİS imkanı

OSB’lere OSBÜK’ün TAKBİS imkanı sunduğunu da belirten Nakıboğlu, OSB’lerin bundan nasıl faydalanacaklarını şöyle açıklıyor: “Biliyorsunuz OSB’ler Yer Seçme Komisyonu Kararı ile sınırları belirlenen araziler üzerinde kamulaştırma, imar planı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma izni vermekte ve sanayi parsellerinin devrini yaptıktan sonra da bunların alım satımı sırasında tapuya muvafakat vermektedirler. Yani OSB Bölge Müdürlüğünün yetki alanı içerisindeki taşınmazların tapu kayıtlarından her zaman bilgi sahibi olması gerekmektedir. TAKBİS yani Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi; tüm Türkiye’deki tapu ve kadastro kayıtları ve haritalarını elektronik ortama taşıyan ve internet üzerinden ulaşılarak bilgi alınabilen bir sistemdir. İşte bütün bu iş ve işlemlerde OSB’nin bir çalışanı sık sık tapu ve kadastro müdürlüğüne giderek bilgi ve belge toplamaya çalışmaktadır. Bu iş bazen uzun zaman almaktadır. OSBÜK olarak bu hizmeti OSB’lerin ofisine, elinin altına getirebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile görüşmeler ve çalışmalar yapıldı ve sonuçta yapılan bir protokol ile OSBÜK Üyesi OSB’lere bu hizmetin verilmesi için gerekli altyapı ve donanımlar temin edildi. Şimdi 1 Ocak 2014 yılından itibaren sisteme üye olarak OSBÜK’ten şifre alan OSB’ler tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden bölgesi ile ilgili her türlü tapu ve kadastro bilgilerine ulaşabileceklerdir. OSB’lerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim.”



OSBDER“OSB’lerin ve sanayicilerinin beklentileri var”

Dergimiz KobiEfor, Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ile OSB’lerin sorunları ve 2014 yılı beklentileri üzerine konuştu. “OSB’ler ve OSB sanayicileri olarak 2014 yılında önemli beklentilerimiz bulunmaktadır” diyen OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, sorunlar ve çözüm önerilerini şöyle özetledi:

“1. Mali yüklerin kaldırılması: OSB’ler yönünden doğalgaz fiyatı içerisindeki özel tüketim vergisi, elektrik fiyatı içerisindeki yüzde 1 enerji fonu ve yüzde 1 belediye payı ile OSB’lerde sanayi parseli satış bedelleri üzerinden yüzde 1 oranında KOSGEB’e yapılan ödeme sanayicinin üretim ve yatırım maliyetlerinin yükselmesine yol açmaktadır. Kesintilerin kaldırılmasını bekliyoruz.

2. Üretiminde iç tedarik yoluyla yerli yatırım, ara malı ve hammadde kullanan sanayi işletmelerine, vergi vb. özel devlet desteği sağlanmasını bekliyoruz.

3. KOBİ’lerin finansman sorunlarının çözülebilmesi amacıyla KOBİ’lere kredi kullandıran bankaların kullandırdıkları kredi miktarını munzam karşılıktan mahsup edilmesi yoluyla KOBİ’lere kredi kullandırılması desteklenmelidir.

4. OSB’lere yapılan yatırımların bir alt bölgede değerlendirilmesi, önemlerinin anlaşıldığını ve bir parça daha gündeme geldiğini gösteriyor. Ancak biz OSBDER olarak OSB’lerin tamamının az gelişmiş bölge kapsamına alınmasını önermiştik. Önerilerimizin büyük çoğunluğu gerçekleşti. OSB’lerin az gelişmiş bölge kapsamına alınması halen kullanılamayan kaynakların yeniden kullanılır hale gelmesine ve sanayinin planlı gelişmesine yol açacağına inanıyoruz.

5. Önceki yıllarda OSB’lere doğalgazda yüzde 10 indirim vardı, enerjide tarife indirimi vardı. Üretimde enerji maliyetleri yüksek. Sanayi üretiminde kullanılan enerjide, yeniden indirimler yapılabilir.”



Altyapı, çevre ve lojistik

Hüseyin Kutsi Tuncay, şu bilgileri veriyor: “OSB’ler ülkemizin sanayi politikaları bakımından en iyi uygulamalarından biridir. Ancak bazı belediyeler OSB’leri rakip kuruluşlar olarak görmekte ve OSB sınırlarına kadar götürmek durumunda olduğu altyapı yatırımlarını dahi yapmamaktadır. Belediyeler, il özel idareleri veya ilgili diğer kamu kuruluşlarının, OSB’lerin ihtiyaçları çerçevesinde, özellikle yol, su, enerji, telekomünikasyon, kanalizasyon vb. altyapı hizmetlerini OSB’lerin sınırlarına kadar ulaştırmaları görevleridir. Aynı durum il özel idareleri içinde geçerlidir.

Yerel yönetimler OSB’leri ve OSB firmalarını desteklemelidir. Belediyelerle OSB’ler işbirliği platformları geliştirmelidir. OSB’ler ve yerel yönetimlerin birlikte kullanabileceği/yararlanabileceği maliyeti yüksek atık su arıtma, enerji, lojistik vb konularda birlikte yatırım yapabilirler. Belediyeler yapım, mal ve hizmet satın alma ihalelerinde (şartname ve sözleşmelerine hüküm koyarak), yüklenicinin hak edişlerinin ödenmesini, belediye sınırları içinde veya en yakın OSB’lerde bulunan işletmelerden hak ediş tutarının belli bir oranında (yüzde 10-20) tedarik faturası ibrazı şartına bağlayabilir.



OSB’lerde enerji verimliliği

Sanayide enerji verimliliğinin uluslararası rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığına değinen Tuncay, sanayide enerji verimliliğini artırmak için enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları ve çevresel etkiler, kapasite kullanımı gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların istenilen düzeye ulaştığının söylenemeyeceğini kaydediyor: “Türk sanayi yapısı da özellikle yüksek enerji tüketen sanayileri içeren bir özellik göstermektedir. Uluslararası rekabetin arttığı dünyada, enerji-yoğun sanayiler arasında yer alan demir-çelik, diğer metal, taş, toprak, çimento sanayi, kağıt sanayi vs. gibi sanayiler ancak enerji etkin üretim süreçlerini kullanarak ayakta kalabilmektedir. Sanayide enerji verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Sanayi tesislerinde etkili ısı yalıtımın sağlanması, uygun yakıt ve yakma sistemlerinin kullanılması, yüksek verimli klima sistemlerinin kullanılması, atık ısıların geri kazanımı ve ısıtma veya başka proseslerde kullanılması, yüksek verimli motor kullanılması, enerji etkin öğütme sistemlerinin kullanılması, boşta çalışma süresinin azaltılması, kontrol sistemleri ve yalıtım gibi basit yatırımlar ve teknik tedbirler yanısıra sanayi kuruluşlarının enerji muhasebesi, sayaçlama, daha iyi yönetim, işletme vb yatırımlar da bu kapsamda sayılabilir. OSB’ler ve sanayi tesislerinde ‘Enerji Verimliliği’ konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen İzmir Atatürk OSB’de faaliyet gösteren 20 sanayi tesisinde çalışmalar tamamlanmış ve yüzde 20-30’a varan enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür. Bu projenin ülkemizdeki OSB’lere yaygınlaştırılması için kapsamlı uzun soluklu bir projenin uygulamaya konulması iyi olacaktır.”



Çerkezköy OSB; sanayicisine güç katıyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB); Çerkezköy ilçesi, Kapaklı ve Karaağaç beldeleri olmak üzere üç belediye sınırı içerisinde kalan yaklaşık 1234 hektar alanıyla Türkiye’nin en büyük ve en köklü sanayi bölgelerinden biri. ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, İstanbul’a yakınlığı ve geniş ulaşım olanaklarıyla ÇOSB’un İstanbul sanayisinin gelişme alanı olma özelliğini taşıdığını söylüyor. Bölge dahilindeki toplam 323 büyük sanayi parselinin 276’sı üretim, inşaat ve proje aşamasında, bu tesislerden 29’u yabancı yatırımcılara ait. Bunun dışında küçük sanayi sitesinde 39 adet küçük (3 bin metrekare altında) parselin 22’si üretim, inşaat ve proje aşamasında. Özdoğan, ÇOSB’da çeşitli ölçeklerdeki firmalarda yaklaşık 60 bin kişinin istihdam edildiğini belirtiyor.

ÇOSB bünyesinde bulunan farklı ölçeklerdeki üretim tesislerinin büyük çoğunluğunun Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olduğunu vurgulayan Özdoğan, “İSO tarafından açıklanan 2012 yılı Türkiye’nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 19 Bölge firmamız yeralmaktadır. KOBİ’lerin en büyükleri olarak nitelendirilen 2012 yılı İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 14 Bölge firmamız yeralmayı başarmıştır. Bununla birlikte 2012 yılının En Büyük 1.000 İhracatçı Firması arasında 22 Bölge firmamız bulunmaktadır” diyor. Bölge sanayicilerinin üretimlerinin büyük bir kısmının ihracata yönelik olduğu bilgisini veren Özdoğan, “Bölgemizden ağırlıklı olarak başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türk Cumhuriyetleri’ne, çeşitli Arap ülkelerine ve ABD’ye ihracat yapılmaktadır. Sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha randımanlı katkı sağlayabilmeleri açısından Bölgemiz’in hizmet kalitesi her geçen gün geliştirilmektedir” diye konuşuyor. “Çevreye duyarlı, gelişen teknolojiye ayak uyduran, kalite politikası kapsamında ürettiği hizmetlerle katılımcılarına rekabet gücü sağlayarak, tercih edilen öncü bir organize sanayi bölgesi olmak” vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Özdoğan, sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde katılımcılarına kesintisiz, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet temin etmeyi amaçladıklarını ifade ediyor. Özdoğan, 2013 yılında yaptıkları başlıca çalışmaları ve 2014 yılında yapacakları çalışmaları şöyle özetliyor:

2013 yılında yapılan başlıca çalışmalar;

- Katılımcılarımıza temiz ve kesintisiz elektrik hizmeti verebilmek için 154 kV Şalt Merkezi yapılarak devreye alındı.

- Sokak aydınlatmaları için LED aydınlatma sistemine geçildi.

- Katılımcılarımızın su ihtiyacını karşılayabilmek için bölge hidrofor sistemi yapılarak devreye alındı.

- 500 kişilik Konferans Salonu inşaatına başlandı 3 aya kadar tamamlanacak.

- Bölgemiz güvenlik sistemi için 170 farklı noktaya güvenlik kameraları takıldı ve bir takip merkezi oluşturuldu.

- Namık Kemal Üniversitesi ile Bölgemiz çalışanlarına yönelik Bölgemizde Tezsiz Yüksek Lisans Programları düzenlenmeye başladı.

- İstanbul Üniversitesi ile Bölgemiz arasında Ar-Ge çalışmaları için protokol imzalandı.

- Karbon ayak izi kapsamında 100.000 ağaç dikildi.

2014 yılında yapılacak çalışmalar;

- Yapım çalışmaları devam eden SCADA sistemi devreye alınacak.

- Özel Çerkezköy OSB Anadolu Teknik Lisesi için 36 derslik, 24 atölye ve laboratuvar, 300 kişilik konferans salonu, 400 kişilik yemekhane, kapalı spor salonu, açık spor sahalarına sahip, engelli vatandaşlarımıza uygun, 70 dönümlük bir arazi üzerine modern bir eğitim kompleksinin inşaatına başlanılacaktır.



Gebze Güzeller OSB; meslek lisesi ve kreş açacak

Sanayi kenti Gebze’nin kuzeyinde 1350 dönümlük arazi üzerine kurulu Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (Gebze Güzeller OSB), 1991 yılında sanayicinin hizmetine açıldı. TEM Otoyolu’nun sınırında ve E-5 bağlantılı, 3. Köprü projesinin tek Gebze çıkışına sahip konumuyla bölge sanayicilerine önemli ulaşım avantajları sağlayan Gebze Güzeller OSB, Gebze-İzmir Otoyolu’na da paralel bir konumda, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 kilometre, Eskihisar Feribotu’na 10 kilometre, Dilovası ilçesindeki limanlara 13 kilometre, Gebze İstasyonu’na ise 8 kilometre mesafede yer alıyor.

Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan; Türkiye’de OSB’lerin her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini, Gebze Güzeller OSB’nin de katılımcıları ve sanayicilerinin verdiği destekle hızla büyüdüğünü söylüyor. Adem Ceylan, “Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiği OSB’mizde nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için bir eğitim projesinin de startını vermiş bulunmaktayız. Bölgemiz ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi adına bu yıl 1680 öğrenci kapasiteli Meslek Lisesi açma girişimlerimizi başlattık” diyor. Yaklaşık 6 bin 900 metrekarelik arsada kurulacak özel mesleki ve teknik eğitim lisesinde, “makine, metal, lojistik, kimya, elektrik-elektronik” bölümleri yer alacak.

Bölgede yer alan firmalarda kadın istihdamının önünün açılması için 2-5 yaş grubu çocuklara yönelik anaokulu kurulmasının da yeni dönem plan ve programları arasında yeraldığını aktaran Ceylan, “İki katta toplam 1200 metrekare kapalı alanda inşa edilecek anaokulu, 100 kişilik olacak. Binanın mimarisinde çocukların gelişimine fayda sağlayacak detaylara özen gösterildi. Ferah bir ortam olması için bina çatısı cam panellerle kapatıldı. Bu sayede binanın ortasındaki geniş oyun alanında oyun oynayan 2-5 yaş kreş öğrencileri gelişimlerine faydalı olacak güneş ışığından daha fazla faydalanacak” diye konuşuyor. Ceylan, bu tür çalışmalarla Türkiye’nin hedeflerini Güzeller OSB’nin maksimum desteğiyle hep birlikte sağlayacaklarına inandıklarını kaydediyor.

Adem Ceylan, 2011 yılı Mart ayından itibaren bölge katılımcıları ve sanayicilerine hizmet vermeye başlayan yeni yönetim binasında konferans salonu, kokteyl alanı, ortak sağlık güvenlik birimi, toplantı odaları ile farklı ihtiyaçlara yanıt verebildiklerini de anlatıyor. Gebze Güzeller OSB Çevre Birimi tarafından yürütülen çalışmalar temelinde doğal kaynakların sürdürülebilir çevre yönetimi planı dahilinde korunmasının sağlanabilmesi hedefiyle çevre konusundaki farklı uygulamalarıyla örnek bir OSB olmayı hedeflediklerini belirten Adem Ceylan, “OSB’mizden kaynaklanan atıksuların arıtımı için kurulan tesisimiz bu anlamda örnek bir işletme niteliğindedir. GGOSB Atıksu Arıtma Tesisi, Atık Yönetimi Arıtma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Tesisin işletme süresi 20 yıl. Tesiste yaklaşık 80 fabrikanın atıksuyu arıtılabiliyor. OSB genelindeki katılımcı firmalar; GGOSB Müdürlüğü tarafından yayınlanan çevre yönetim planı dahilinde atık yönetim planlarını oluşturup, bu plan dahilinde atıksularını kanala verebiliyor. GGOSB’ye ait atıksu arıtma tesisinde ayrıca anaerobik çamur çürütücü de yer alıyor. Çamur çürütücüden biogaz elde ediliyor. Arıtma tesisinde üretilen biogaz, gaz tankında depolanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor.” Kendi güvenlik birimini kuran GGOSB, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet veriyor. Çevreye büyük önem veren GGOSB’da 2007 yılından bu yana 20 bin ağaç diktiklerini belirten Ceylan, bundan sonraki yıllarda da 9 bin ağaç daha dikmeyi planladıklarını söylüyor.



Demir-çeliğin borsası; DES Sanayi Sitesi

DES Sanayi Sitesi; 180 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 362 bin metrekare alan üzerine kurulu 1500 tane 100 metrekarelik prefabrik modülden oluşuyor. Yüzde 100 doluluk kapasitesiyle çalışan DES Sanayi Sitesi’nde, en büyüğü 1000 metrekare, en küçüğü 100 metrekarelik 800 bağımsız bölüm, sosyal tesisler, bankalar; DES Ticaret Merkezi, 7 büfe, 40 alışveriş merkezi, lokanta, berberin yanısıra hırdavat, elektrik-elektronik hizmeti sunan işletmeler bulunuyor.

DES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Öztürk, “DES İstanbul’da demir-çelik sektörünün en önemli ticaret merkezidir” diyor. Bölgenin en önemli binalarından biri olan ve içinde DES Yönetimi, 24 bağımsız ofis, 8 banka, park yeri, arşiv, depolar ve restaurant bulunan 9 bin metrekare büyüklüğündeki DES Ticaret Merkezi’nde boş yer kalmadığını belirten Öztürk, eski yönetim binasını da değerlendirdiklerini, 2 adet bağımsız bölümün bankalara kiraya verildiğini kaydediyor.

“DES Sanayi Sitesi, demir-çelik, her türlü metal ve mamüllerinin satıldığı demir-çelik borsası konumundadır. Dünyadaki değişime uyum sağlayan ve devamlı kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Demir-çelik sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı DES, demir-çeliğin borsası olmaya devam ediyor” diyen Öztürk, bölgede 15 bin kişinin istihdam edildiğini aktarıyor. Demir-çeliğin cazibe merkezi DES Sanayi Sitesi’nde yer alan işletmelerin yüzde 70’inin kiracı olduğunu ve bu nedenle bölgede büyük bir sirkülasyon yaşandığını ifade ediyor: “Perşembe Pazarı, Bayrampaşa ve Merter’den bölgeye intikal edilmesiyle DES Sanayi Sitesi’nde ciddi yoğunluk yaşanıyor. İstanbul’un göbeğindeki DES Sanayi Sitesi içerisinde esnaf gruplarının da yeralması bölgenin cazibesini arttırıyor. DES Sanayi Sitesi, hedefine ulaştı, hedefini aştı. Ancak önemli olan hedefine ulaşmak değil, geldiğin noktada durabilmektir.”

Muammer Öztürk, DES’in 1. Cadde sınırında inşaatı süren Dudullu OSB’nin spor kompleksi projesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüteceği teknopark projesinin DES’in değerini arttıracak bir proje olduğunu dile getiriyor: “Yollarımız düzelecek, ulaşım imkanlarımız artacak, teknopark, bölgeye ciddi bir hareketlilik getirecek, bankaların cazibe merkezi olacak.”

DES Sanayi Sitesi sınırları içerisinde güvenlik, 3 vardiya çalışan 21 kişilik ekiple sağlanıyor. Bölgeye giriş-çıkışlar optik kameralı plaka okuma sistemiyle kontrol ediliyor, kayıtların düzenli tutulduğunu anlatan Öztürk, yakında Dudullu OSB işbirliğiyle DES’te yeni bir güvenlik sistemi oluşturmak için bir proje geliştirmeyi düşündüklerini açıklıyor: “2014 yılında bölgemizin yol altyapısını yenileyeceğiz. Asfaltlama çalışmalarımızın yaklaşık bütçesi 4 milyon TL. Güvenlik sistemimizi daha da güçlendireceğiz.”



Konya OSB’den Türkiye’de ilk; Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin temelleri atıldı

Konya Sanayi Odası Başkanı ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, 2013 yılı Konya ekonomisini değerlendirerek, “Konya, 2013 yılını bir yatırım yılı olarak geride bırakmaktadır. Bu yıl Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Genişleme Alanı’ndaki tahsis çalışmalarımız tamamlandı ve sanayicilerimiz yatırımlarına başladı” dedi.

Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Memiş Kütükcü, şu bilgileri verdi: “Ayrıca 2012-2013 döneminde Konya, tek seferde tarihinin en büyük uluslararası yatırımını aldı. Bu yıl Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Genişleme Alanı’nda yatırım yaparak Algida dondurma fabrikasında üretime başlayan Unilever’le, 150 milyon Euro’yu aşan yeni bir yatırım için daha arsa tahsis anlaşması yapıldı. Unilever, Algida’nın ardından ev ve kişisel bakım ürünleri yatırımını da bölgemizde faaliyete geçirecek. Bu gelişmeler şehrimizin sanayi altyapısı ile artık uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekmeye başladığını, yatırım kriterlerinin yükseldiğini göstermektedir. Ayrıca yine bu yıl, Konya Sanayi Odası olarak Konya Organize Sanayi Bölgemize Türkiye’nin ilk Bölgesel İnovasyon Merkezi’nin temelini attık, çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

OSTİM Ekopark Projesi’nde tasarımlar yarıştı

OSTİM’in çevre ve enerji odaklı projesi Ekopark’ta tüm süreçler hızla ilerliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından Değerlendirme Komitesi’nce yapılan incelemeleri olumlu sonuçlanan OSTİM Ekopark için açılan “OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Tasarım Yarışması”nda birinci proje Sekiz Artı Mimarlık firmasının oldu. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, çevre ve enerji teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalar, üniversiteler ve araştırma merkezlerine evsahipliği yapmak amacıyla; OSTİM liderliğinde, özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 8 üniversite tarafından yürütülen Ekopark Projesi’nde ilk aşamada 5 bin metrekarelik bir bina ile inşaata başlanacağını ve olası yatırımcılarla görüşülerek burada yeralmalarının sağlanacağını açıklıyor.

OSTİM OSB’de 17 ana sektörde 139 işkolunda faaliyet gösteren 5 bin işletme yeralıyor, bu işletmelerin yaklaşık 2 bini imalatçı mühendislik yeteneği gelişmiş işletmelerden oluşuyor. Bu işletmeler büyük yatırımlarla sağladıkları çok önemli bir makine parkına ve teknolojiye sahip. Orhan Aydın, genel olarak mikro ve küçük işletmelerden oluşan firmaların birbirini tamamlayan işkolları sayesinde tüm OSTİM altyapısını bir fabrika gibi kullanabildiğini ve büyük hacimli disiplinlerarası proje ve üretimlere imza atabildiğini anlatıyor: “Ankara’da yeralan özellikle savunma, iş makinaları, inşaat, makine, enerji vb sektörler OSTİM’li işletmelerin teknolojik altyapısı ve üretim yeteneklerini kullanarak sürdürülebilir tedarikçi ilişkileri kurmakta. OSTİM firmalarının altyapısı ve üretim yetenekleri EKOPARK aracılığıyla özellikle araştırma merkezlerine açılacak ve ileri teknoloji üretimine dair büyük projeler için kolaylaştırıcılık hizmeti sağlanacak. EKOPARK ileri teknoloji üreten tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla temas halinde olup daha çok bilginin piyasaya giriş kapısı olan ürünleştirme ve ticarileştirilmesi aşamalarına yönelik olarak hizmet verecek. Bu anlamda üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde geliştirilmiş olan teknolojiler EKOPARK’ta oluşturulan ekosistem ve değer zinciri sayesinde yeni ürünlere dönüştürülebilecek.”



İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi; Kent OSB

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (Dudullu OSB) 1977 yılında başlayan yapılaşmasına OSB statüsünü 1995 yılında kazandırdı. Kent içinde bulunmanın gerektirdiği vizyona göre gelişimini sürdüren Dudullu OSB, sanayicilerin sınırsız fedakarlıklarıyla eksiksiz bir altyapı kurdu ve örnek üstyapı projeleriyle bölgeyi yaşayan bir kente dönüştürdü. Yüzde 100’e yakın doluluk oranıyla yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği Dudullu OSB, İstanbul’un en popüler organize sanayi bölgelerinden. Yürüttüğü kreş, spor kompleksi, eğitim gibi sosyal ve kentsel projeleri, üniversite-sanayi işbirliğini öne çıkaran teknopark projesi ve kuruluşunda rol oynayacağı yeni bir OSB’yle kabına sığamayan Dudullu OSB, gerçek anlamda bir endüstriyel cazibe merkezi.

Dudullu OSB Bölge Müdürü Murat Fırat bölge hakkında şu bilgileri veriyor: “265 hektar üzerine kurulu Dudullu OSB, DES, İMES ve KADOSAN’dan oluşan üç kooperatif ve bir Fabrikalar Bölgesi’nden meydana gelmiştir. Üç kooperatifte 2.500 tane KOBİ var. Fabrikalar Bölgesi’nde 146 orta ve büyük işletme var ve boş fabrika yok. Dudullu OSB’yi; küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşların merkezi olarak tanımlıyoruz. OSB’de Fabrikalar Bölgesi dışında küçük ve orta ölçeklilerin yer aldığı KSS’ler mevcut. Sözkonusu KSS’lerde her türlü sektörün tedariğini sağlayacak küçük işletmeler faaliyet gösteriyor. OSB’miz bu nedenle entegre bir yapıda çalışıyor.” Bölgede üreticilerin tedarikçileriyle birlikte bir bütünlük içinde büyüdüğünü aktaran Murat Fırat, “Dudullu OSB; modern, çağdaş, yaşanabilir, çevreye duyarlı, insana saygılı altyapısıyla örnek bir alandır. Dudullu OSB, tüm artılarıyla da üretimin ve ticaretin bir parçasıdır. Kentin içinde kentli OSB’yiz. Dudullu OSB’nin Türkiye ekonomisine sağladığı katmadeğer 2 milyar doları buluyor” diyor.

“Önümüzdeki günlerde kuruluşu tamamlanacak Düzce 3. OSB, Dudullu sanayicisi, Düzce sanayicisi ve yerel yöneticileriyle birlikte yaklaşık 250 hektar üzerine Düzce’nin Çilimli ilçesinde kurulacak. Yer seçimi tamamlanmak üzere, kamulaştırma çalışmaları başlayacak” diyen Fırat, ayrıca Türkiye’nin en büyük kreşini açtıklarını ifade ediyor.



HOSAB, yeni yatırımlara açık

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), Bursa kent merkezine 23 km. mesafede, kentin Kuzey Batı yönünde, İzmir Yolu’nun 6 km. güneyinde Hasanağa Beldesi sınırları içerisinde yer alıyor. Yüzde 70 doluluk oranına sahip HOSAB, 1 milyon 200 bin dönümlük bir alanda faaliyet gösteriyor. Bölgede 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Yeni yatırımlara açık, yüksek bir gelişme trendine sahip HOSAB’da, oto yan sanayi ve metal sanayi ağırlıklı olmak üzere makine, plastik, gıda, mobilya, plastik ambalaj, lastik, sinai gazlar, kimya, inşaat, tekstil, elektrik-elektronik, atık malzeme geri dönüşüm sanayi firmaları faaliyet gösteriyor. Bölgedeki 119 parselin 105 adedi fabrika alanı olarak ayrılmış, 73 fabrika, 91 firma faaliyet gösteriyor, 7 fabrika inşaatı devam ediyor. Tüm altyapısı, kanalizasyon, içme suyu, proses suyu şebeke hatları, yağmursuyu doğalgaz hatları, ana caddelerin asfalt çalışmaları tamamlanmış Bölge’de Hasanağa Barajı’ndan gelen proses suyunun yanında Buski’den temin edilen içme suyu ayrı ayrı şebekelerden sanayiciye veriliyor. Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alınan Bölge’de tüm firmaların atıksuları arıtılıyor. HOSAB’ın yeni dönem hedeflerinde başladığı projeleri ise şöyle: Hosab Trafo Merkezi kurulması. HOSAB’da Cami yapılması. Tır Otoparkı. HOSAB’da Teknik Lise yapılması. Islah OSB çalışmaları ile bölge büyüklüğü 155 hektara ulaşacak. Peyzaj çalışmaları. Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artışı; ilave atıksu arıtma tesisi 6.000 m3/gün olarak projelendirilecek.” İzmir yolu ile HOSAB arasında bulunan yaklaşık 7 kilometrelik bozuk ve virajlı olan bağlantı yolunun düzenlenmesi ve genişlemesi hususunda görüşmelerini sürdüren HOSAB sanayicileri, kısa, geniş ve düz bir yol ve Bursa-İzmir Otoyolu’ndan bir çıkış verilmesini istiyor.



Ege’nin Yıldızı BAYOSB

Özkaynaklarını birleştiren 100 sanayicinin meydana getirdiği Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB); alt yapı çalışmalarının 1. Etabı’nı tamamladı. 40 adet fabrika parseli hazır hale getirilen BAYOSB’de 6 fabrika temeli atıldı ve 2 fabrikanın inşaatı bitmek üzere. BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın Telseren, BAYOSB Yönetimi’nin, örnek OSB olarak katılımcılarına en doğru imkanları ve en iyi hizmeti sunduğunu, tamamladığı altyapı çalışmalarının yanısıra peyzaj çalışmalarına da başladıklarını anlatıyor: “BAYOSB, kendi kendini yöneten, yatırımlara yön veren, altyapı projelerini kendi güç ve olanaklarıyla oluşturan, gün geçtikçe daha da güçlenen, Türkiye’nin ve İzmir’in parlayan yıldızı olmaya aday bir organize sanayi bölgesidir. BAYOSB, başta otomotiv sanayi ve makine imalatçıları olmak üzere 100 sanayicinin katılımıyla 1468 dönüm üzerinde yapılaşan 1.000.000 metrakere net sanayi inşaat alanından oluşmuştur.” İzmir’in Kemalpaşa İlçesi, Bağyurdu Beldesi’nde kurulan ve 2008 yılında tüzel kişiliğini kazanan BAYOSB, İzmir’in Manisa’ya sınır bölgesinde, Manisa-Turgutlu ve İzmir-Ankara Devlet Karayolu sınırında, yapılacak olan İstanbul-İzmir Otoyolu’na 1 km, hızlı tren yoluna 1 km, Lojistik Köy’e 15 km, Hava Limanı’na 30 km, Liman’a ise 40 km mesafede yer alıyor. Modern altyapısıyla bölgenin en iyi OSB’si olmaya aday olduklarını vurgulayan Telseren, fabrika inşaatlarının ard arda başladığını söylüyor. Telseren, “BAYOSB, hiç hızını kesmeden 2. Etap proje ve ihale hazırlıklarına başladı. Ayrıca 30 bin metrekarede kurulması planlanan Arıtma Tesisi alanının da fizibilite çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. 20 bin metrekarelik TEİAŞ’a tahsis edilen alana 154/34.5 kV, 100 MVA elektrik indirici merkez yapılacak. İhalesi tamamlanan Ana Dağıtım Merkez İstasyonu’nun yapım işi 2014 yılı Ekim ayında bitirilecek, 100 MVA’lık güç sağlayarak küçük trafo merkezleri aracılığıyla dağıtılacak. Bölgede bu çapta büyük Enerji Dağıtım Merkezi sadece BAYOSB’de bulunmaktadır. Bölgenin tamamı için peyzaj projesi hazırlanıyor, yolların ağaçlandırılma çalışmaları sürdürülüyor” diye konuşuyor.



Gaziantep OSB Eğitim Kompleksi, bakanlarla açıldı

Özel Gaziantep OSB Anadolu Teknik Lisesi, 400 yatak kapasiteli Yurt ve 8 derslikli Çocuk Akademisi’nden oluşan Gaziantep OSB Eğitim Kompleksi’nin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Gaziantep Valisi Erdal Ata ve sanayicilerin katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (Gaziantep OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, törende yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep OSB’nin 43 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, 120 bin kişilik istihdam, faaliyette olan 800 işletmesiyle dünyanın 173 ülkesine yaklaşık 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağını söyledi.

5. OSB’nin arsa dağıtımını yeni yaptıklarını, ilave etabıyla birlikte bölgede toplam firma sayısının 1350 olacağını, bölgedeki istihdam sayısının da 150 bini geçeceğini açıklayan Nakıboğlu, “Bu demek oluyor ki ortalama 800 bin kişiye aş ve iş vermiş olmaktayız. Bu bizim için gurur verici bir tablodur. Bölgemizde, aylık 300 milyon kilowat saat elektrik, 30 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşmektedir. Rakamlara bakıldığında Türkiye’nin birçok şehrinden daha fazla elektrik ve doğalgaz tüketiyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz her an büyüyor, sanayicilerimiz sürekli yeni yatırımlar yapıyor” dedi.

Cahit Nakıboğlu, yaptıkları açılışın Gaziantep sanayisi için çok stratejik bir adım olduğunu vurguladı: “Toplam 40 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Eğitim Kompleksimiz’in içerisinde; 2008-2009 eğitim yılında açtığımız Meslek Yüksek Okulumuz bulunmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuz’un özelliği Türkiye’de bir ilk olması ve uyguladığı eğitim sistemiyle pilot okul olarak kabul edilmesidir. Okulumuzda 3 gün teorik, 2 gün pratik eğitim verilmektedir. Eğitim Kompleksimiz’in devamı olarak; açılışını yapacağımız 50 derslikli ve 1500 öğrencinin eğitim göreceği Özel Gaziantep OSB Anadolu Teknik Lisesi, 400 öğrenci kapasiteli lise yurdu ve geçen yıl temelini sayın Bakanlarımız Fatma Şahin ve Nihat Ergün ile birlikte attığımız 140 öğrenci kapasiteli Özel Gaziantep OSB kreşimiz bulunmaktadır. Kapasitesi ve donanımı ile Türkiye’nin en büyük OSB Teknik Lisesi olan okulumuzda sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu başta tekstil olmak üzere, makine, metal, motor endüstrisi, elektrik, elektronik, endüstriyel otomasyon, plastik, mobilya, iç mekan tasarımı, gıda ve kimya gibi firmalarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzu diğer okullardan ayıran özellikse iş garantisi ve burslu eğitim vermesi.”



İkitelli-2 OSB kuruluyor

Yüzde 80 doluluk oranıyla faaliyet gösteren, 200 bin kişinin istihdam edildiği, 7 milyon metrekare alana sahip, 35’i faal, yapılaşması devam eden 2 kooperatifle toplam 37 kooperatiften oluşan İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İOSB) toplam 27 bin 301 işyeri bulunuyor.

İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı, 2014 yılında öncelikli yatırım hedeflerinin 2013 yılında yapımına başladıkları Skada Sistemi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, havai hatların yeraltına alınması çalışmalarını neticelendirmek olduğunu söylüyor. Tunalı, “Bu yarım kalan işlerimizin bitirilmesinin akabinde; 2014’ün ikinci çeyreğinde Kurumumuz’un sosyal tesis alanlarında Bölgemiz’in önemli eksikliği olduğunu düşündüğümüz birtakım sosyal tesisler (fuar alanları, bankalar için özel tasarlanmış hizmet alanları, restoranlar, parklar, sağlık tesisleri v.b.) yapmayı planlamaktayız. 2014’ün üçüncü çeyreğinde ise tehlikeli atık ara depolama istasyonu ve kreşimizi hizmete sokmayı planlamaktayız. Sözkonusu bu yatırımlar, vizyonumuz olan ‘yüksek yapabilirlik seviyesinde olan personeli ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ni, dünyanın gıpta ile baktığı bir üretim ve ticaret merkezi haline getirmeye bir adım daha yaklaştıracaktır” diyor.

Nihat Tunalı, çevreyle ilgili; özellikle Bölge’nin ağaçlandırılması çalışmalarına 2014 yılında devam edeceklerini kaydediyor: “Katılımcılarımızın sanayi içinde iş streslerini bir an olsun unutabilecekleri ve kendilerini farklı bir ambiyansa sokacak bir park projemiz var ve bu park planlarımıza göre, 2014’ün ikinci çeyreğinde hizmete açılacak.” Kalifiye ara eleman talebinin giderek arttığını öngörerek, ara eleman arzına katkıda bulunmak üzere Bölge’de en çok ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim veren yaklaşık yılda bin mezun verecek bir endüstri meslek lisesi yaparak, işletilmesini sağladıklarını anlatan Tunalı, üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdikleri Teknopark Projesi’nin 2014 yılında tamamlanacağını açıklıyor: “Bu ortaklığın Bölgemiz’in üretim kalitesini önemli ölçüde artıracağını, Bölgemizi özellikle teknoloji ve bilişim yatırımlarında bir cazibe merkezi haline getireceğini umut ediyorum.”

Nihat Tunalı, “Bölgemizde faaliyete başlayarak zaman içinde büyüyen üreticilerimizin büyüyememe sorununa Kurumumuz, İkitelli-2 adı altında İstanbul’un batısında yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurmayı ve bu Organize Sanayi Bölgesini tam manasıyla bir üretim üssüne dönüştürmeyi planlamaktadır. Sözkonusu projemizin gerçekleşmesi halinde Bölgemiz daha çok inovatif ürünlerin üretildiği, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı, üretim üstünde üretilenlerin teşhirinin yapıldığı ve ayrıca nitelikli lojistik bölgesi haline dönüşeceğini öngörmekteyim” diye konuşuyor.



İAOSB başlattı, Türkiye kazandı

Türkiye’deki OSB’ler arasında ilk kez İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) işbirliğiyle düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması’nın birincisi Çoklu Frekans Seçimli Metal Dedektör projesi ile Elektral Elektromekanik A.Ş. oldu. Yaptığı öncü projelerle ismini duyuran İAOSB, hem üniversite-sanayi işbirliğine hem de Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekmek amacıyla başlattığı Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması ile Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirdi. Ön elemenin ardından finale kalan 6 firmanın toplam 10 projesini değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, İzmir üniversitelerinin Rektör ve akademisyenleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB Yöneticileri, İzmir iş dünyasının önemli isimleri ve İzmir basın temsilcilerinden oluşan 18 kişilik dev jüri, yarışmanın ilk 3 derecesi ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan diğer 3 projeyi belirledi. ‘Çoklu Frekans Seçimli Metal Dedektör’ projesi ile Elektral Elektromekanik A.Ş. birinci, ‘Polyb Rib Eco Drum Teknolojisi’ projesi ile Tolkar Makina San. ve Tic. A.Ş. ikinci, ‘Smart Balancing System’ projesi ile yine Tolkar Makina San. ve Tic. A.Ş. üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise ‘Sağım Makinesi Pulsatörü’ ile TETA Ortak Gelişim Dan. İth. İhr. Mak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti; ‘500 Kg Yüksek Devir Sıkmalı Yıkama / Boyama Makinesi’ projesi ile Tolkar Makine San. ve Tic. A.Ş.; ‘Bağlantı Elemanları İçin Yuvarlatılmış Kare Şeklinde Kendinden Diş Açar Diş Formu ve Üretim Yöntemi’ projesi ile Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. paylaştı.

Törenin açılışında konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, yarışma ile sanayicilerin bu alanlardaki farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.



NİĞDE OSB’den enerji, Ar-Ge ve teknoloji hamlesi

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, Niğde OSB’de 2014 yılı içerisinde; 2.000 m3/gün kapasiteli mevcut arıtma tesisine ilave olarak; yaklaşık 1.400.000,00 Euro yatırım bedeli olan 2.000 m3/gün kapasiteli ikinci etap tesisin faaliyete geçeceğini açıklıyor. Sanayicilerin enerji maliyetlerini azaltmak, daha kaliteli elektrik temin etmek, yenilenebilir kaynaklardan yararlanmak için; Niğde OSB’de ilk etabı 5 MW üretim kapasiteli güneş enerjisi üretim sistemi kurulması için çalışmalar başlatıldığını belirten Altunbaş, Bölge’nin yeni sanayi parseli ihtiyacının giderilmesi için 100 hektarlık genişleme alanının ilgili belediyeler tarafından Niğde OSB’ye tahsis edildiğini, 2014 yılı içerisinde imar planı ve parselasyon işlemlerinin yapılacağını kaydediyor: “Bölge sanayicilerinin Ar-Ge ve teknolojik gelişim ihtiyaçlarını giderebilecekleri TEKNOPARK’ın kurulması için öncülük eden Niğde OSB tarafından; OSB Tüzel Kişiliği ve bölge sanayicilerinin Niğde Üniversitesi içerisinde kurulan TEKNOPARK’ın kurucu şirket ortağı olması sağlanmıştır. Niğde OSB, sanayi-üniversite işbirliği için toplantılar yapmaya, girişimlerde bulunmaya ve diğer faaliyetlerini sürdürmeye 2014 yılı içerisinde de devam edecektir.”

1976’da kurulan Niğde OSB, 406 hektar alanda faaliyet gösteriyor. 4 bin kişi istihdam edilen Niğde OSB’de, toplam 113 sanayi parselinden 83 parselde üretim yapılıyor, 10 parsel inşaat, 11 parsel proje aşamasında, 9 parsel yatırımcı bekliyor.

Bölgede tekstil, gıda, mobilya-ağaç işleri, plastik, makine-tarım ve diğer sektörlerden firmalar üretim yapıyor. Mustafa Altunbaş, “OSB’nin yatırım üssü olabilmesi için bölgesel ve sektörel teşvik programının kapsamının genişletilmesi, çevresindeki büyük iller sebebiyle yatırımcı çekemeyen illerde yatırım yapan sanayicilere ilave destekler verilmesi, kredi borcu olmayan OSB’lere de sanayicilere bedelsiz arsa tahsisi yapabilmelerinin sağlanması ve bedelsiz tahsis edilen bu arsaların bedelinin Hazine’ce karşılanması öncelikli talebimizdir” diyor.