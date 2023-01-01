"OSB Akademisi" kuruldu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu OSBÜK eğitimle ilgili çalışmalarını kurumsallaştırdı.





Bu amaçla "OSB Akademisi"ni kurdu. OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir Akademi'de ilk dersi verdi. OSB Akademisi'ndeki ilk eğitim programı, Enerji Uzmanları Derneği (EUD) ve Energy Management Institute (EMİ) işbirliği ile gerçekleştirilen; elektrik piyasası oldu. Enerji Uzmanları Derneği (EUD) ve Energy Management Institute (EMİ) işbirliği ile bir günlük olarak gerçekleştirilen programda ilk dersi veren OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir, cari açığın 54 milyar dolarının enerji ithalatından kaynaklandığına işaret ederek, “Kurduğumuz bu akademideki eğitimlerle OSB’lerin eksiklerini gidereceğiz” dedi.