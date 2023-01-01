OSB ihraç ediyoruz

Rusya'nın Leningrad şehrinde





Türkiye, OSB modeli sanayileşmenin öncüsü bir ülke durumunda. Rusya'nın Leningrad şehrindeki Vsevolojsk bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan 1.5 milyar Avro’luk bir yatırım projesi olan Leningrad Organize Sanayi Bölgesi Türkiye kaynaklı bir modelleme olarak gerçekleşiyor. OSB projesini Rönesans İnşaat yapacak. Projeye ilişkin işbirliği anlaşması, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ve Rus Tellus-Group Yönetim Kurumu Başkanı Yelena Smotrova tarafından imzalandı. Leningrad Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası ve Rönesans İnşaat tarafından ortaklaşa kurulacak projenin temeli bu yıl atılacak ve 7 yılda tamamlanacak. Proje kapsamında OSB'de 150 fabrika bulunacak. Projenin hazırlık aşamasında yaklaşık 70 milyon dolar, devamında ise 450 milyon dolarlık bir yatırım bedeli öngörülüyor. Proje, 123 hektar arsa üzerinde brüt inşaat alanı 650 bin metrekare olarak planlanıyor. Sanayi bölgesi kapsamında; endüstriyel binalar, depolar, ofisler, park alanları, mağazalar, otel ve restoran bölümleri yer alacak.