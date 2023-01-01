OSB’ler denetlenecek

İş sağlığı ve iş güvenliği konularında OSB’lerde denetimler yapılacak





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, OSB'lere yönelik denetimlerini artırıyor. Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nin içinde bulunduğu toplam 18 ilde OSB’ler denetlenecek. 25’ten fazla OSB’de işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyumu yerinde incelenecek. Denetimlerde şu unsurlara dikkat edilecek:



– Son 6 ay içerisinde gerçekleşmiş ölüm veya ağır yaralanmayla sonuçlanan iş kazaları,

– Gerçekleşmesi ve oluşumu özellikli iş kazaları,

– Tehlikeli kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları,

– Tehlikeli kimyasallar dışındaki faktörlerden kaynaklanan meslek hastalıkları,

– İhbar ve şikayetlerden, işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olabilecek durumlar.

