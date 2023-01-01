OSB'lerde arıtma ihtiyaçları

Türkiye ekonomisinin can damarı organize sanayi bölgelerinin büyük çoğunluğunda atık su arıtma tesisi bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 264 OSB’den sadece 54'ünde merkezi atık su arıtma tesisi bulunuyor. Kalan organize sanayi bölgelerinin 8'in de sadece ön arıtma yapılırken, OSB’lerin yüzde 79.5'ine karşılık gelen 210'u hiçbir merkezi arıtma tesisine sahip değil.





Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir konuyla ilgili şöyle konuştu: "Çarpıcı bir tablo ile karşı karşıyayız. Biz çevreyi kirletmeden üretmek istiyoruz. Bunun için de hükümetin OSB'lere atık su arıtma tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri kurulması için destek vermesini istiyoruz. İşletim giderlerinin azaltılması için enerji desteği verilmeli. Aksi taktirde bu sorunlar kısa sürede çözülmez. Bugün 15 bin nüfuslu küçük bir ilçenin evsel atıksu arıtma tesisi için yüzde 60-70'lere varan destekler veriliyor. Ancak ülkemizde 30, 50 hatta 100 bin kişinin çalıştığı OSB'ler var. Bu OSB'lerin evsel atıklarını bir yana bırakın, sanayi atıklarını hesapladığınızda önceliğin OSB'ler olması gerekli. Yani OSB'lerin atık su sorunlarının çözümü için devlet desteği gerekli."