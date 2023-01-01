OSB’lere rahat nefes

OSB’lerdeki yatırımlarını genişletmek isteyen sanayiciye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan müjde geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle OSB’lerdeki sanayi parsellerinin yapılaşma şartları değiştirildi, TASK kaldırıldı, yapı yoğunluğu (emsal oranı-yüzde 70) korunarak parsel çekme mesafeleri yeniden düzenlendi. OSB’lerde taşınmazlara finansal kiralama olanağı getirildi. Endüstri Bölgeleri’nin de kuruluşu kolaylaşıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın talimatıyla hızlı ve etkili hizmeti engelleyen mevzuat yenileniyor. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada OSB’lerden gelen taleplerin değerlendirildiği ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi için harekete geçildiği belirtildi. OSB’lerdeki sanayi parsellerinin yapılaşma şartları yeniden gözden geçirilerek taban alanı katsayısı (TASK) kaldırıldığı ifade edilerek, “Yapı yoğunluğu (emsal oranı) korunarak parsel çekme mesafeleri yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle özellikle orta ve büyük ölçekli parsellerde, üretim konuları nedeniyle tek kat yapılaşma taleplerinin karşılanması sağlandı. Yapılaşma hakkının tabanda kullanılmasına engel teşkil eden çekme mesafeleri, diğer risk unsurları da gözetilerek elverişli oranda daraltılarak, böylelikle birçok farklı iş kolunda üretim yapan sanayi sektörünün kendi ihtiyaçları doğrultusunda sanayi parselinden verimli bir şekilde yararlanmasının önü açıldı. Ayrıca, yönetmelik değişikliğinde parsellere kot verilmesi esasları yeniden düzenlenip özellikle eğimli OSB arazilerinde, yapılaşmanın bilimsel ve teknik esasları yönetmeliğe ilave edilerek farklı uygulamaların önüne geçildi” denildi.

Değişen yönetmelikle ilgili KobiEfor’un sorularını yanıtlayan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, “Resmi Gazete’de yayımlanarak OSB’lerde yapılaşma oranlarını belirleyen ve 0.55 olan TASK (Taban Alanı Katsayısı) 0.70’e yükseltildi. Bakanımız Fikri Işık’ın büyük gayreti ve desteğiyle OSB’ler rahat bir nefes aldı” diyerek, tüm OSB’ler adına Bakan Işık’a teşekkürlerini iletti.

Nakıboğlu, kendilerine tahsis edilen sanayi parsellerinin azami yüzde 55’ine tesis kurabilen yatırımcıların, sözkonusu değişiklikle bugünden itibaren taban alanı olarak parselin yüzde 70’ini kullanabileceklerini belirtti. Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sanayide de hızla büyüdüğünü belirten Nakıboğlu, bu kararın daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracata her zamankinden daha fazla ihtiyacı olan Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını, OSB alanlarının azami verimlilikte kullanılacağını, OSB’lerin cazibesini arttıracağını ve 2023 ekonomik hedeflerin gerçekleşmesine önemli katkıda bulunacağını dile getirdi. Nakıboğlu, amaçlarının devlet millet işbirliğini daha da geliştirerek Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine yükseltmek olduğunu ifade etti.



OSB’lerde taşınmazlara finansal kiralama olanağı

Başka bir yenilik de finansal kiralama için getirildi. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklenen ‘Finansal kiralama’ maddesi aynen uygulama yönetmeliğine de aktarıldı. OSB’lerde yatırım yapmak isteyen işletmeler, sermayelerinin bir kısmını arsa temininde kullanarak yatırım aşamasında çeşitli ekonomik sıkıntılar yaşamalarının önüne geçilerek yatırım yapacakları arsayı kiralayabilme imkanına kavuşmaları olanağı getirildi.

Endüstri Bölgeleri’nin kuruluşu kolaylaşıyor: 3 ayda sonuçlanacak Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaptığı yönetmelik değişikliğiyle Endüstri Bölgeleri’nin kurulumuna ilişkin yeni kolaylıklar getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, görev alanına giren faaliyetler için bürokratik işlemleri basitleştiriyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar, talepleriyle ilgili fizibilite raporunu, valiliğin uygun görüşü ve bölge kurulması durumunda ilgili odanın bu yönetmelik kapsamında işletme müdürlüğü kuracağını belirten yazısı ile birlikte Bakanlığa sunacak. Sunulan başvuru formlarının ve fizibilite raporlarının Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda, Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılacak. Sözkonusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması durumunda, başvurunun uygun bulunmadığı, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek. Bakanlıkça istenen fizibilite raporu ile diğer bilgi ve belgelerin başvuruyla birlikte eksiksiz olarak Bakanlığa intikalinin ardından, uygun görülen taleplerle ilgili yer seçimi işlemleri en geç 3 ay içinde neticelendirilerek Kurula gönderilecek ve Kurul üyeleri tarafından gerekli inceleme yapılacak.

Münferit yatırım yeri talebinde bulunan yatırımcı, Bakanlık tarafından formatı belirlenen detaylı bilgi formunu ve fizibilite raporunu, Bakanlığa sunacak. Münferit yatırım yeri başvurularında istenen fizibilite raporunda; kurulacak tesisin üretim konusu, yatırım tutarı, iç ve dış sermaye yapısı, yatırım tutarı finansman durumu, sağlayacakları istihdam ve katmadeğer, geliştirilecek/transfer edilecek teknolojinin niteliği, ihracatta döviz kazancı, ithalatı ikame suretiyle sağlanacak döviz tasarrufu, yatırımın karlılık ve geri dönüş süresi, yatırımın o yörede gerçekleştirilmek istenmesinin gerekçeleri ve yatırımı gerçekleştirme süresiyle ilgili bilgilerin de bulunması gerekecek.



OSBÜK “İmar Komisyonu Raporu” meyvesini verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, OSBÜK Yönetimi ile yılsonu değerlendirmesi yaptı. OSBÜK’ün daveti üzerine, Ankara’da, OSBÜK Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya, Bakan Fikri Işık, Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Sanayi Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kılıçarslan ve bürokratlardan oluşan 10 kişilik bir kadroyla katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, OSBÜK ve OSB’lerin önemine ve Türkiye ekonomisi ve ekonomik hedeflerinin gerçekleşmesinde büyük görev ve sorumluluk üstlendiğine dikkat çekti. Işık, OSBÜK’ün getirdiği birbirinden önemli tekliflerin titizlikle incelenerek gerekli görülenlerin değerlendirileceğini, OSBÜK’ün raporlarında ve çeşitli platformlarda dile getirdiği, OSB yatırımcılarının da beklediği yapılaşma oranları TAKS (Taban Alanı Katsayısı) ve genellikle Emsal olarak bilinen KAKS (Kat Alanı Katsayısı) hususunun yeniden değerlendirilerek bazı düzenlemelerin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklama, OSBÜK ve OSB yöneticileri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Türkiye’de kalkınmanın, üretimin, istihdamın, ihracatın; sosyal ve ekonomik istikrarın lokomotifi ve bugün itibarıyla sayıları 289’u bulan Organize Sanayi Bölgeleri’nden 212 OSB’nin işletme aşamasına geldiği, bu OSB’lerde 81 bin 319 hektar nitelikli sanayi arsası üretileceği, Türkiye genelinde kişi başına 10 m2 OSB arsası düşeceği, 50 binden fazla sanayi işletmesinin OSB’lerde faaliyet gösterdiği, 1.610.000 kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi.

13. hizmet yılını kutlayacak OSBÜK’ün bu sürede çok önemli projelere imza attığını, ancak bunların hiçbir zaman yeterli görülmediğini kaydeden Nakıboğlu, “OSBÜK, OSB’lerin görüş ve önerilerine büyük önem veriyor, yaşanan güzelliklerin ve sorunların kılcal damarlarına kadar inilerek OSB dünyasının nabzını tutabilmek amacıyla Bölge Müdürü ve OSB Yöneticileri’nden oluşan 11 ayrı teknik çalışma komisyonu oluşturuldu. İmar Komisyonu ile Muhasebe Komisyonu Raporları, geçen yıl Bakanlığa sunuldu ve olumlu sonuçları oldu” dedi. Toplantıda, OSBÜK tarafından hazırlanan OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri raporu madde madde değerlendirildi.