OSBÜK: Dikkatler 'enerji'de

OSB Üst Kuruluşu ile ABD Enerji Bakanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen “Sıfıra Yakın Bölge” adlı enerji verimliliği proje tanıtım toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.





Toplantıya Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, OSBÜK Başkanı Nurettin Özdebir, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye’nin önümüzdeki 11 yıl içerisinde enerjide yüzde 100’lük bir büyüme öngördüğünü ifade etti. Yıldız 1 milyon liralık enerji verimliliği projelerine 300 bin lira civarında hibe yoluyla destek verileceğini de bildirdi. Toplantıda ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Andrea Lockwood da bir sunum yaptı.